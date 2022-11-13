Захарян — о «Челси»: «Переговоры идут. Но всех карт раскрывать не буду»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопрос о возможности возобновления переговоров по переходу в «Челси».

— История с «Челси» завершена?

— Я сейчас об этом не думаю. Можете спросить у клуба, у моих представителей. Я думаю, все в порядке. Переговоры идут. Но всех карт раскрывать не буду.

Этим летом «Челси» хотел активировать в контракте Захаряна опцию о выкупе и забрать его за 15 миллионов евро. Однако у лондонского клуба возникли сложности с денежными переводами.

Арсен Захарян в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах во всех турнирах за «Динамо», в которых он забил три мяча и отдал шесть голевых передач.