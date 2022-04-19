«Был поражен Венделом. Вживую он выглядит не так, как на видео». Скаут «Зенита» рассказал, как нашел бразильца

Главный скаут «Зенита» Константин Шипулин в интервью «СЭ» рассказал, чем его впечатлил Вендел во время живого просмотра игры бразильца.

— Кого из игроков «Зенита» брали без живого просмотра?

— Если говорить об игроках главной команды, то такое вообще вряд ли возможно. Пандемия и нынешняя геополитическая ситуация влияют на перемещения по миру, но все равно стараемся смотреть как можно больше игроков вживую.

— Как часто вы ездите в командировки?

— До пандемии часто ездил. Дома практически не бывал: приезжал на два дня и сразу же еще на две недели уезжал. Маршрут старался выстраивать так, чтобы каждый день был новый город — так я мог охватить больше матчей. Незадолго до пандемии я посетил два предолимпийских турнира: на одном, в Гран-Канарии, играл Вендел, на другом, в Колумбии, был Карраскаль (этой зимой перешел в ЦСКА — Прим. «СЭ»). Всегда хватало командировок по России. Нужно ли это? Я сторонник комбинированного подхода. Я примерно понимаю, откуда берутся цифры, что они значат, как их интерпретируют в той фирме, где я работал. Но вживую просматривать футболиста тоже нужно: погрузиться в среду, где он находится, пообщаться с людьми из окружения — все это полезно. Не всегда это значительно переворачивает представление о футболисте, но в перспективе это может помочь.

— Когда значительно переворачивало?

— Когда я смотрел Вендела. Он вживую выглядел совершенно не так, как на видео. Я был просто поражен. До этого мне казалось, что он не совсем подойдет «Зениту» антропометрически. А когда увидел — я даже не поверил сперва, что это он! Олимпийская сборная Бразилии тогда играла 4-4-2, и Вендел делал всю работу — подбегал к вратарю, забирал мяч, тащил его и потом шел замыкать атаку сам. Его влияние на игру было громадным.

— Та ваша командировка сыграла роль в трансфере?

— Ну, не громадную, но сыграла. У нас работал итальянец — он был ответственным за Португалию. Но так получилось, что я его тоже смотрел. И как раз с весны 2020-го Вендел оказался в шорт-листе «Зенита». А осенью перешел.