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«Был поражен Венделом. Вживую он выглядит не так, как на видео». Скаут «Зенита» рассказал, как нашел бразильца

Главный скаут «Зенита» Шипулин рассказал, как нашел Вендела
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вендел и Судья Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный скаут «Зенита» Константин Шипулин в интервью «СЭ» рассказал, чем его впечатлил Вендел во время живого просмотра игры бразильца.

— Кого из игроков «Зенита» брали без живого просмотра?

— Если говорить об игроках главной команды, то такое вообще вряд ли возможно. Пандемия и нынешняя геополитическая ситуация влияют на перемещения по миру, но все равно стараемся смотреть как можно больше игроков вживую.

— Как часто вы ездите в командировки?

— До пандемии часто ездил. Дома практически не бывал: приезжал на два дня и сразу же еще на две недели уезжал. Маршрут старался выстраивать так, чтобы каждый день был новый город — так я мог охватить больше матчей. Незадолго до пандемии я посетил два предолимпийских турнира: на одном, в Гран-Канарии, играл Вендел, на другом, в Колумбии, был Карраскаль (этой зимой перешел в ЦСКА — Прим. «СЭ»). Всегда хватало командировок по России. Нужно ли это? Я сторонник комбинированного подхода. Я примерно понимаю, откуда берутся цифры, что они значат, как их интерпретируют в той фирме, где я работал. Но вживую просматривать футболиста тоже нужно: погрузиться в среду, где он находится, пообщаться с людьми из окружения — все это полезно. Не всегда это значительно переворачивает представление о футболисте, но в перспективе это может помочь.

— Когда значительно переворачивало?

— Когда я смотрел Вендела. Он вживую выглядел совершенно не так, как на видео. Я был просто поражен. До этого мне казалось, что он не совсем подойдет «Зениту» антропометрически. А когда увидел — я даже не поверил сперва, что это он! Олимпийская сборная Бразилии тогда играла 4-4-2, и Вендел делал всю работу — подбегал к вратарю, забирал мяч, тащил его и потом шел замыкать атаку сам. Его влияние на игру было громадным.

— Та ваша командировка сыграла роль в трансфере?

— Ну, не громадную, но сыграла. У нас работал итальянец — он был ответственным за Португалию. Но так получилось, что я его тоже смотрел. И как раз с весны 2020-го Вендел оказался в шорт-листе «Зенита». А осенью перешел.

Футболисты Вильмар Барриос, Дуглас Сантос, Юри Алберто, тренер Вильям де&nbsp;Оливейра и&nbsp;главный тренер Сергей Семак. «Зиеша рассматривали на позицию «десятки». Большое интервью шеф-скаута «Зенита»
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
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Химки – Кр. Советов
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