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В «Зените» раскрыли детали перехода Клаудиньо

Главный скаут «Зенита» Шипулин рассказал о том, почему клуб приобрел Клаудиньо
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Клаудиньо.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Главный скаут «Зенита» Константин Шипулин в интервью «СЭ» рассказал о том, почему клуб летом 2021 года приобрел полузащитника «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо.

— Как «Зенит» нашел Клаудиньо?

— Он считался одним из самых ярких игроков чемпионата Бразилии. К моменту трансфера Клаудиньо уже прошел сложный путь: у него были и взлеты, и падения, он поднялся из серии В наверх с «Ред Булл Брагантино». Трудолюбием, талантом Клаудиньо заработал себе имя в не самом топовом клубе. Все эти факторы играли в пользу него.

— Когда впервые Клаудиньо появился в списках «Зенита»?

— По ходу 2020 года. Однако я не знаю точно, в какой момент «Зенит» решил, что вместо Дриусси возьмет именно Клаудиньо.

— Он был первым в списках? Или вы не нумеруете футболистов?

— Скауты просто составляют список. В итоге футболисты нумеруются, но этот приоритет еще надо выставить. А вот для этого проводится работа за пределами обязанностей скаута и зачастую главного скаута. Может быть, какой-то футболист велся на эту позицию до этого, о чем скаут не знает: например, у него в контракте прописана фиксированная сумма или тренер видит конкретного игрока. Поэтому нельзя сказать, что Клаудиньо шел первым или вторым в списке.

Футболисты Вильмар Барриос, Дуглас Сантос, Юри Алберто, тренер Вильям де&nbsp;Оливейра и&nbsp;главный тренер Сергей Семак. «Зиеша рассматривали на позицию «десятки». Большое интервью шеф-скаута «Зенита»
Клаудиньо
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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Урал – Уфа
 - : -
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Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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Сочи – Ахмат
 - : -
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 - : -
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