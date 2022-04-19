В «Зените» раскрыли детали перехода Клаудиньо

Главный скаут «Зенита» Константин Шипулин в интервью «СЭ» рассказал о том, почему клуб летом 2021 года приобрел полузащитника «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо.

— Как «Зенит» нашел Клаудиньо?

— Он считался одним из самых ярких игроков чемпионата Бразилии. К моменту трансфера Клаудиньо уже прошел сложный путь: у него были и взлеты, и падения, он поднялся из серии В наверх с «Ред Булл Брагантино». Трудолюбием, талантом Клаудиньо заработал себе имя в не самом топовом клубе. Все эти факторы играли в пользу него.

— Когда впервые Клаудиньо появился в списках «Зенита»?

— По ходу 2020 года. Однако я не знаю точно, в какой момент «Зенит» решил, что вместо Дриусси возьмет именно Клаудиньо.

— Он был первым в списках? Или вы не нумеруете футболистов?

— Скауты просто составляют список. В итоге футболисты нумеруются, но этот приоритет еще надо выставить. А вот для этого проводится работа за пределами обязанностей скаута и зачастую главного скаута. Может быть, какой-то футболист велся на эту позицию до этого, о чем скаут не знает: например, у него в контракте прописана фиксированная сумма или тренер видит конкретного игрока. Поэтому нельзя сказать, что Клаудиньо шел первым или вторым в списке.