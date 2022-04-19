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Как «Зенит» составляет шорт-листы? Отвечает шеф-скаут клуба

Главный скаут «Зенита» Шипулин рассказал, как клуб ищет новичков
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Главный скаут «Зенита» Константин Шипулин в интервью «СЭ» рассказал, как клуб ищет новичков.

— Что такое список А и список В? Сколько в них обычно входит человек?

— Обычно по четыре-шесть в каждом. Условно, в список А входят футболисты, которые могут прилететь в Шереметьево, уже через пару часов сыграть в Москве и войти в число лучших игроков матча. То есть в идеале футболист должен быть такой, который готов помочь команде сразу. И, естественно, это должен быть реалистичный вариант. А в список В входят те, к кому мы переходим, если со списком А что-то не получается. Там может быть футболист, чей возраст не предполагает большого прогресса, или чью цену мы считаем завышенной. В общем, чуть менее подходящие игроки.

— Кто из последних новичков «Зенита» входил в список В?

— Клубу удавалось усиливаться футболистами, которые были в числе приоритетных опций. Все были из списка А: Юри Алберто, Клаудиньо, Вендел, Ловрен, Чистяков... Но я замечу, что при Рибалте у нас было три списка: А, В и YA. Третий — от английского youth, то есть «молодость». В каждом было от четырех до семи имен, и каждый из них в большинстве случаев просмотрен вживую.

— После ухода Рибалты вы отказались от YA?

— Нельзя сказать, что мы его не используем. Мы продолжаем следить за теми футболистами, которые потенциально могут быть интересны клубу. Но в формате существующего лимита на легионеров сложно говорить о 18-летних игроках, которые сразу придут и усилят «Зенит». Список YA — это не столько про возраст. Понятно, что там молодежь, но это молодежь с не очень большим числом сыгранных минут на взрослом уровне. Если футболист уже имеет 40-50 матчей, играет за серьезный клуб, в молодежной или олимпийской сборной, появлялся в Кубке Либертадорес или еврокубках, то за него мы будем конкурировать с мировыми топ-клубами, а это весьма сложно. Юри Алберто когда-то был в списке YA и постепенно переместился в список А по мере того, как показывал прогресс и качество в матчах за «Интернасионал». При этом он по-прежнему остается молодым футболистом. Если у нас будет возможность работать на перспективу, значит мы чаще будем обращать внимание на футболистов из списка YA.

Футболисты Вильмар Барриос, Дуглас Сантос, Юри Алберто, тренер Вильям де&nbsp;Оливейра и&nbsp;главный тренер Сергей Семак. «Зиеша рассматривали на позицию «десятки». Большое интервью шеф-скаута «Зенита»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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