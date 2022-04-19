Как «Зенит» составляет шорт-листы? Отвечает шеф-скаут клуба
Главный скаут «Зенита» Константин Шипулин в интервью «СЭ» рассказал, как клуб ищет новичков.
— Что такое список А и список В? Сколько в них обычно входит человек?
— Обычно по четыре-шесть в каждом. Условно, в список А входят футболисты, которые могут прилететь в Шереметьево, уже через пару часов сыграть в Москве и войти в число лучших игроков матча. То есть в идеале футболист должен быть такой, который готов помочь команде сразу. И, естественно, это должен быть реалистичный вариант. А в список В входят те, к кому мы переходим, если со списком А что-то не получается. Там может быть футболист, чей возраст не предполагает большого прогресса, или чью цену мы считаем завышенной. В общем, чуть менее подходящие игроки.
— Кто из последних новичков «Зенита» входил в список В?
— Клубу удавалось усиливаться футболистами, которые были в числе приоритетных опций. Все были из списка А: Юри Алберто, Клаудиньо, Вендел, Ловрен, Чистяков... Но я замечу, что при Рибалте у нас было три списка: А, В и YA. Третий — от английского youth, то есть «молодость». В каждом было от четырех до семи имен, и каждый из них в большинстве случаев просмотрен вживую.
— После ухода Рибалты вы отказались от YA?
— Нельзя сказать, что мы его не используем. Мы продолжаем следить за теми футболистами, которые потенциально могут быть интересны клубу. Но в формате существующего лимита на легионеров сложно говорить о 18-летних игроках, которые сразу придут и усилят «Зенит». Список YA — это не столько про возраст. Понятно, что там молодежь, но это молодежь с не очень большим числом сыгранных минут на взрослом уровне. Если футболист уже имеет 40-50 матчей, играет за серьезный клуб, в молодежной или олимпийской сборной, появлялся в Кубке Либертадорес или еврокубках, то за него мы будем конкурировать с мировыми топ-клубами, а это весьма сложно. Юри Алберто когда-то был в списке YA и постепенно переместился в список А по мере того, как показывал прогресс и качество в матчах за «Интернасионал». При этом он по-прежнему остается молодым футболистом. Если у нас будет возможность работать на перспективу, значит мы чаще будем обращать внимание на футболистов из списка YA.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0