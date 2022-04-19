Как «Зенит» составляет шорт-листы? Отвечает шеф-скаут клуба

Главный скаут «Зенита» Константин Шипулин в интервью «СЭ» рассказал, как клуб ищет новичков.

— Что такое список А и список В? Сколько в них обычно входит человек?

— Обычно по четыре-шесть в каждом. Условно, в список А входят футболисты, которые могут прилететь в Шереметьево, уже через пару часов сыграть в Москве и войти в число лучших игроков матча. То есть в идеале футболист должен быть такой, который готов помочь команде сразу. И, естественно, это должен быть реалистичный вариант. А в список В входят те, к кому мы переходим, если со списком А что-то не получается. Там может быть футболист, чей возраст не предполагает большого прогресса, или чью цену мы считаем завышенной. В общем, чуть менее подходящие игроки.

— Кто из последних новичков «Зенита» входил в список В?

— Клубу удавалось усиливаться футболистами, которые были в числе приоритетных опций. Все были из списка А: Юри Алберто, Клаудиньо, Вендел, Ловрен, Чистяков... Но я замечу, что при Рибалте у нас было три списка: А, В и YA. Третий — от английского youth, то есть «молодость». В каждом было от четырех до семи имен, и каждый из них в большинстве случаев просмотрен вживую.

— После ухода Рибалты вы отказались от YA?

— Нельзя сказать, что мы его не используем. Мы продолжаем следить за теми футболистами, которые потенциально могут быть интересны клубу. Но в формате существующего лимита на легионеров сложно говорить о 18-летних игроках, которые сразу придут и усилят «Зенит». Список YA — это не столько про возраст. Понятно, что там молодежь, но это молодежь с не очень большим числом сыгранных минут на взрослом уровне. Если футболист уже имеет 40-50 матчей, играет за серьезный клуб, в молодежной или олимпийской сборной, появлялся в Кубке Либертадорес или еврокубках, то за него мы будем конкурировать с мировыми топ-клубами, а это весьма сложно. Юри Алберто когда-то был в списке YA и постепенно переместился в список А по мере того, как показывал прогресс и качество в матчах за «Интернасионал». При этом он по-прежнему остается молодым футболистом. Если у нас будет возможность работать на перспективу, значит мы чаще будем обращать внимание на футболистов из списка YA.