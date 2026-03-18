Мажич заявил, что Соболев заслуживал удаления в матче «Зенит» — «Спартак»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич заявил, что нападающий «Зенита» Александр Соболев должен был получить вторую желтую карточку в матче со «Спартаком» (2:0) в 21-м туре РПЛ.

Форвард сине-бело-голубых, ранее получивший желтую карточку, во втором тайме в борьбе попал локтем в лицо полузащитнику красно-белых Наилю Умярову.

«Соболев использовал корпус и ставил руку в безрассудной манере. Это должна быть вторая желтая карточка. И судья на поле, и четвертый судья пропустили этот момент. Они подумали, что только корпусом. Но это было ошибочное решение. Должна быть вторая желтая карточка за использование руки в безрассудной манере. Это вторая желтая и красная карточка для Соболева. Соболев должен был быть удален», — сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» с 45 очками после 21 тура занимает второе место в таблице РПЛ. «Спартак» (35 очков) располагается на шестой строчке.

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