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Судейство

Мажич заявил, что Соболев заслуживал удаления в матче «Зенит» — «Спартак»

Руслан Минаев
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич заявил, что нападающий «Зенита» Александр Соболев должен был получить вторую желтую карточку в матче со «Спартаком» (2:0) в 21-м туре РПЛ.

Сергей Карасев в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;.Карасев не удалил Соболева. А оба пенальти в пользу «Зенита» назначены правильно

Форвард сине-бело-голубых, ранее получивший желтую карточку, во втором тайме в борьбе попал локтем в лицо полузащитнику красно-белых Наилю Умярову.

«Соболев использовал корпус и ставил руку в безрассудной манере. Это должна быть вторая желтая карточка. И судья на поле, и четвертый судья пропустили этот момент. Они подумали, что только корпусом. Но это было ошибочное решение. Должна быть вторая желтая карточка за использование руки в безрассудной манере. Это вторая желтая и красная карточка для Соболева. Соболев должен был быть удален», — сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» с 45 очками после 21 тура занимает второе место в таблице РПЛ. «Спартак» (35 очков) располагается на шестой строчке.

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Александр Соболев
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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Милорад Мажич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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