Шунин — о результатах «Динамо» весной: «Наш чемпионат делится на две части»

Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился с «СЭ» мнением о результатах команды в весенней части сезона.

«Наш чемпионат делится на две части, и команды по-разному проводят начало сезона и вторую часть. Одни сначала играют хорошо, а потом не очень, кто-то — наоборот. В «Динамо» произошла такая ситуация — к сожалению или к счастью. К сожалению, потому что чемпионат начали неудачно и отставание от лидирующей группы сейчас большое. Но при этом в весенней части «Динамо» радует результатом и результативной игрой своих болельщиков», — сказал Шунин «СЭ».

«Динамо» после 21-го тура занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.

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