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18 марта, 18:20

Шунин — о результатах «Динамо» весной: «Наш чемпионат делится на две части»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился с «СЭ» мнением о результатах команды в весенней части сезона.

«Наш чемпионат делится на две части, и команды по-разному проводят начало сезона и вторую часть. Одни сначала играют хорошо, а потом не очень, кто-то — наоборот. В «Динамо» произошла такая ситуация — к сожалению или к счастью. К сожалению, потому что чемпионат начали неудачно и отставание от лидирующей группы сейчас большое. Но при этом в весенней части «Динамо» радует результатом и результативной игрой своих болельщиков», — сказал Шунин «СЭ».

«Динамо» после 21-го тура занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.

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Антон Шунин
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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