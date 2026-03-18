Мажич — об ударе Вендела в живот Зобнину: «Не было грубости или жесткости»
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич заявил, что полузащитника «Зенита» Вендела правильно не удалили за эпизод с игроком «Спартака» Романом Зобниным в матче 21-го тура РПЛ.
«Не было грубости или жесткости, дополнительного движения, большой амплитуды. Судья посчитал действия игрока «Зенита» безрассудными и дал желтую Венделу. Вопросов нет», — сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».
Также он отметил, что ЭСК единогласно поддержала решение судьи Сергея Карасева в данном эпизоде.
Ранее Мажич заявил, что форвард «Зенита» Александр Соболев должен был быть удален в матче со «Спартаком» (2:0).
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|
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|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
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|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
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|4
|0
|5
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|12
|
7
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|6
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|
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|2
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|
9
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|2
|5
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|
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|4
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|
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|6
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|
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|2
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|
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|5
|3
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|
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|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
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|9
|0
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|6
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|3
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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