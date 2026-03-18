Мажич — об ударе Вендела в живот Зобнину: «Не было грубости или жесткости»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич заявил, что полузащитника «Зенита» Вендела правильно не удалили за эпизод с игроком «Спартака» Романом Зобниным в матче 21-го тура РПЛ.

«Не было грубости или жесткости, дополнительного движения, большой амплитуды. Судья посчитал действия игрока «Зенита» безрассудными и дал желтую Венделу. Вопросов нет», — сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».

Также он отметил, что ЭСК единогласно поддержала решение судьи Сергея Карасева в данном эпизоде.

Ранее Мажич заявил, что форвард «Зенита» Александр Соболев должен был быть удален в матче со «Спартаком» (2:0).

Подписывайся на канал «СЭ» в Max