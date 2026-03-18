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Мажич — об ударе Вендела в живот Зобнину: «Не было грубости или жесткости»

Ана Горшкова
Корреспондент

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич заявил, что полузащитника «Зенита» Вендела правильно не удалили за эпизод с игроком «Спартака» Романом Зобниным в матче 21-го тура РПЛ.

«Не было грубости или жесткости, дополнительного движения, большой амплитуды. Судья посчитал действия игрока «Зенита» безрассудными и дал желтую Венделу. Вопросов нет», — сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».

Также он отметил, что ЭСК единогласно поддержала решение судьи Сергея Карасева в данном эпизоде.

Ранее Мажич заявил, что форвард «Зенита» Александр Соболев должен был быть удален в матче со «Спартаком» (2:0).

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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Роман Зобнин
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Милорад Мажич
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1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
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