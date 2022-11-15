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Судейство

Сегодня, 09:00

Глава департамента судейства ответил на слова Карпина о неназначенных пенальти на Комличенко

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Николай Комличенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина об указаниях судьям не ставить пенальти на Комличенко.

«У нас нет никаких отдельных указаний по Комличенко, я уже говорил об этом. У нас есть брифинги, на которых мы с особым вниманием рассматриваем спорные ситуации, в которых оказываются игроки всех команд. Чаще всего это нападающие, которые активно ведут себя в штрафной. Это обычная работа. Это все равно, что судьи будут упрекать тренеров в том, что они разбирают другую команду. «Крылья Советов», наверное, готовились и изучали игру Комличенко. Работа идет по всем атакующим игрокам, которые участвуют в сложных ситуациях. Мы анализируем их, учим и вырабатываем стандарты поведения», — сказал Каманцев «СЭ».

Валерий Карпин в интервью «СЭ» прокомментировал работу арбитров в РПЛ.

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Валерий Карпин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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П
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