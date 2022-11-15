Глава департамента судейства ответил на слова Карпина о неназначенных пенальти на Комличенко

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина об указаниях судьям не ставить пенальти на Комличенко.

«У нас нет никаких отдельных указаний по Комличенко, я уже говорил об этом. У нас есть брифинги, на которых мы с особым вниманием рассматриваем спорные ситуации, в которых оказываются игроки всех команд. Чаще всего это нападающие, которые активно ведут себя в штрафной. Это обычная работа. Это все равно, что судьи будут упрекать тренеров в том, что они разбирают другую команду. «Крылья Советов», наверное, готовились и изучали игру Комличенко. Работа идет по всем атакующим игрокам, которые участвуют в сложных ситуациях. Мы анализируем их, учим и вырабатываем стандарты поведения», — сказал Каманцев «СЭ».

Валерий Карпин в интервью «СЭ» прокомментировал работу арбитров в РПЛ.