Ларин поздравил Пруцева с дебютным голом в РПЛ

Бывший директор «Чертаново Николай Ларин поделился впечатлениями от гола полузащитника «Спартака» Данила Пруцева в матче 17-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

«Хочу поздравить Пруцева с дебютным голом в РПЛ. Я считаю, что Данил является одним из самых «тонких» в понимании футбола игроков РПЛ, а про его выносливость вы и так все знаете. Однажды, я уезжал в командировку и по пути в Шереметьево решил заехать на стадион «Янтарь», там проходила товарищеская встреча между «Чертаново» 2000 года рождения и «Кубань» 2000 года рождения. Мне хватило очень мало времени, чтобы я обратил свое внимание на футболиста в центре поля в составе «Кубани», который, на мой взгляд, очень выделялся. После игры я сразу позвонил селекционерам из «Чертаново» и через некоторое время Пруцев оказался в футбольной школе «Чертаново», — написал Ларин в соцсетях.

Пруцев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в январе 2022 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей за московский клуб в РПЛ. На его счету 1 гол и 3 результативные передачи.