Футбольный агент Роман Орещук считает, что нападающему Владимиру Сычевому рано уходить из «Оренбурга».

«Куда стоит переходить Сычевому? Пока точно никуда. Потому что он выстрелил всего как три месяца. Поэтому если он не хочет угробить свою карьеру, то должен остаться сейчас в «Оренбурге» — команде, которая дала ему дорогу, и показывать себя там. Футбольные качетсва у него есть, но почему он их не проявлял еще полгода назад — тоже вопрос», — цитирует Орещука Betonmobile.ru.

Также агент добавил, что Сычевому можно будет задуматься над переходом в другой клуб следующим летом.

«У него залетает все. Мне хочется посмотреть статистику его ударов по воротам и сколько из них он реализовал. Такое ощущение, что за воротами сидит старик Хоттабыч и волос с бороды выдергивает под удары Сычевого. Любой отскок, малейшее касание — все залетает. Я не принижаю его футбольные качества, коих у него очень много. Но сейчас не надо испытывать судьбу, надо доиграть сезон до конца», — добавил агент.

В текущем сезоне Владимир Сычевой сыграл 17 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 2 голевые передачи.