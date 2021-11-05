Геркус оценил игру Бека-Бека в составе «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил игру новичка московского клуба полузащитника Алексиса Бека-Бека.

«Бека-Бека — это не тот игрок, который может забить 6 мячей за весну. Похоже, что он не игрок, который забивает голы. Он хороший, но незабивающий. Это просто не его. Может, когда-то в будущем будет забивать. Не ждите от него в этом сезоне подобного. Он цепляется за мячи, создает объем», — сказал Геркус в эфире футбольного YouTube-канала «Спорт-Экспресс» «Вышли!».

20-летний француз с лета 2021 года играет за молодежную сборную страны. Ранее он выступал за сборные U19, U18 и U17.