Геркус оценил игру Бека-Бека в составе «Локомотива»
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил игру новичка московского клуба полузащитника Алексиса Бека-Бека.
«Бека-Бека — это не тот игрок, который может забить 6 мячей за весну. Похоже, что он не игрок, который забивает голы. Он хороший, но незабивающий. Это просто не его. Может, когда-то в будущем будет забивать. Не ждите от него в этом сезоне подобного. Он цепляется за мячи, создает объем», — сказал Геркус в эфире футбольного YouTube-канала «Спорт-Экспресс» «Вышли!».
20-летний француз с лета 2021 года играет за молодежную сборную страны. Ранее он выступал за сборные U19, U18 и U17.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю