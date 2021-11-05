Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил, как выступление в еврокубках может сказаться на трансферной стоимости игроков московского клуба.

«Вопрос подорожания игроков «Локо» за Лигу Европы — спорный. Думаю, подорожал Бека-Бека. Он стоил 800 тысяч. Сейчас с него можно получить 3 миллиона. Вся молодежь потихоньку, но дорожает. Кто-то и подешевел. Слова Леонченко о повышении цены за игры в РПЛ — это фигура речи. При всем уважении, Леонченко пришел из другой реальности. Он работал в другой лиге. К этим условиям и к этим ценам он привыкает. Слова о повышении — это гипербола. Тогда и Рассказов должен 5 миллионов стоить. Лига Европы — это не единственный шанс на подорожание игроков. Можно еще и медали выиграть», — сказал Геркус в эфире футбольного YouTube-канала «Спорт-Экспресс» «Вышли!».

В турнирной таблице группы E «Локомотив» занимает последнее место с 2 очками после четырех матчей.