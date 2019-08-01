Георгий Ярцев: "Выкрики в адрес Кононова? Такова тренерская доля"

Вице-президент "Тамбова" и бывший главный тренер "Спартака" Георгий Ярцев в интервью "СЭ" поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с "Динамо". Кроме того, он оценил игру "Спартака" и рассказал о победе над московским клубом в третьем туре премьер-лиги.

– Раз уж мы заговорили о превратностях футбольной жизни, то что скажете о выкриках с трибун по поводу увольнения Кононова и возвращения Карреры?

– Такова тренерская доля: выиграл – герой, проиграл – изгой. В 97-м, в отборе Лиги чемпионов, мы не прошли рядовой "Кошице". Чего мы только с Романцевым тогда не наслушались от фанатов после ответного матча в Черкизове! Это был одновременно и удар, и хороший урок. Но мы его пережили вместе и стали еще крепче. Хотя во времена, когда мы сами играли с Олегом Ивановичем, спартаковские болельщики были добрее и терпеливее. Кононовеще должен пережить свое "Кошице". Он молодой тренер, еще не работавший на таком уровне. Будут ему верить – окрепнет, поймет, что к чему. Нет, значит не судьба. Я же после игры пожелал ему и его команде удачи. Такова тренерская традиция. (Александр Львов)

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