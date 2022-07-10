Орлов о перспективах Абаскаля: «Федун не понимает значимости тренера для команды»

Известный комментатор Геннадий Орлов о перспективах нового главного тренера «Спартака».

— Абаскаль? Его никто не знает, и он никого не знает. Это кадровая политика «Спартака»... Мне кажется, господин Федун не понимает значимости тренера в команде. Но был же у «Спартака» Руй Витория. Но уже что-то начало просматриваться! «Спартак» вышел из группы в Лиге Европы. Зачем же вы его убрали?! Объясните мне это с точки зрения логики развития футбола. Руй же доказал футболистам, что он специалист. А его уволили только для того, чтобы поставить кого-то своего... Абаскаль — очередная темная лошадка. Ваноли выиграл Кубок? А какое место команда заняла в РПЛ? Кубок нельзя ставить на один уровень с регулярным чемпионатом, где нужно набирать очки постоянно. А Кубок вообще-то и «Тосно» выигрывал. И потом — мы же увидели вчера противостояние чемпиона и обладателя Кубка. Счет на табло. Даже если бы Денисов забил в начале встречи, москвичи все равно не добились бы даже ничьей. «Зенит» бы еще больше включился.

Абаскаль возглавил «Спартак» в начале июня. Вчера, 9 июля красно-белые провели первый официальный матч под руководством 33-летнего испанца и проиграли «Зениту» (0:4) в игре за Суперкубок России.