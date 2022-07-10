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Орлов о перспективах Абаскаля: «Федун не понимает значимости тренера для команды»

Геннадий Орлов оценил перспективы нового главного тренера «Спартака» Абаскаля
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Известный комментатор Геннадий Орлов о перспективах нового главного тренера «Спартака».

— Абаскаль? Его никто не знает, и он никого не знает. Это кадровая политика «Спартака»... Мне кажется, господин Федун не понимает значимости тренера в команде. Но был же у «Спартака» Руй Витория. Но уже что-то начало просматриваться! «Спартак» вышел из группы в Лиге Европы. Зачем же вы его убрали?! Объясните мне это с точки зрения логики развития футбола. Руй же доказал футболистам, что он специалист. А его уволили только для того, чтобы поставить кого-то своего... Абаскаль — очередная темная лошадка. Ваноли выиграл Кубок? А какое место команда заняла в РПЛ? Кубок нельзя ставить на один уровень с регулярным чемпионатом, где нужно набирать очки постоянно. А Кубок вообще-то и «Тосно» выигрывал. И потом — мы же увидели вчера противостояние чемпиона и обладателя Кубка. Счет на табло. Даже если бы Денисов забил в начале встречи, москвичи все равно не добились бы даже ничьей. «Зенит» бы еще больше включился.

Абаскаль возглавил «Спартак» в начале июня. Вчера, 9 июля красно-белые провели первый официальный матч под руководством 33-летнего испанца и проиграли «Зениту» (0:4) в игре за Суперкубок России.

Мацей Рыбус и&nbsp;Александр Селихов. «Зачем «Спартак» убирал Виторию?! Трофей Ваноли? «Тосно» тоже Кубок выигрывал». Мнение Орлова

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Новак Джокович 4 3
Ник Кирьос 6 1
Идет 2-й сет

П1

19%

1.27

ТБ 3.5 сета

25%

1.60

Ф2(+5.5)

11%

1.66
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Елена Рыбакина 3 6 6
Онс Жабер 6 2 2
Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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