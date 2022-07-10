Орлов о перспективах Абаскаля: «Федун не понимает значимости тренера для команды»
Известный комментатор Геннадий Орлов о перспективах нового главного тренера «Спартака».
— Абаскаль? Его никто не знает, и он никого не знает. Это кадровая политика «Спартака»... Мне кажется, господин Федун не понимает значимости тренера в команде. Но был же у «Спартака» Руй Витория. Но уже что-то начало просматриваться! «Спартак» вышел из группы в Лиге Европы. Зачем же вы его убрали?! Объясните мне это с точки зрения логики развития футбола. Руй же доказал футболистам, что он специалист. А его уволили только для того, чтобы поставить кого-то своего... Абаскаль — очередная темная лошадка. Ваноли выиграл Кубок? А какое место команда заняла в РПЛ? Кубок нельзя ставить на один уровень с регулярным чемпионатом, где нужно набирать очки постоянно. А Кубок вообще-то и «Тосно» выигрывал. И потом — мы же увидели вчера противостояние чемпиона и обладателя Кубка. Счет на табло. Даже если бы Денисов забил в начале встречи, москвичи все равно не добились бы даже ничьей. «Зенит» бы еще больше включился.
Абаскаль возглавил «Спартак» в начале июня. Вчера, 9 июля красно-белые провели первый официальный матч под руководством 33-летнего испанца и проиграли «Зениту» (0:4) в игре за Суперкубок России.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -