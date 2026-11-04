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Игдисамов отреагировал на критику Ахметзяновым ЦСКА после матча РПЛ с «Оренбургом»

Игдисамов о критике Ахметзяновым ЦСКА: «Они могут всем составом сидеть у своих ворот, но иногда футболисты ведут себя хамски»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал о реакции на критику игры армейского команды со стороны главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова после матча 13-го тура РПЛ (0:0), прошедшего 1 ноября.

После игры Ахметзянов заявил: «Они кричат, что «Оренбург» играет в антифутбол. А вы в топовый, но у вас ноль моментов, выпрашиваете фолы, желтые, задерживате время, всю игру кричите, словно оторвало ногу».

— Как вы отреагировали на слова Ахметзянова, который раскритиковал игру ЦСКА?

— У меня принцип такой, что я никогда не комментирую игру соперника. Они могут всем составом сидеть у своих ворот. Каждый играет как может. Я никого не осуждаю. Но есть моменты поведения, когда футболисты ведут себя хамски, неприемлемо. Понятно, что тренер будет их защищать. Если брать статистику, знаете, сколько чистого времени мы сыграли с «Оренбургом»? 40 минут. А со «Спартаком» — 57 минут. В дерби мы практически играли в футбол на один тайм больше. Это говорит о том, что с «Оренбургом» игры не было. Постоянные свистки. Постоянно фолы. Очень сложно играть.

Я говорил, что поле не способствует нашей игре, когда мы хотели быстро комбинировать. Это абсолютно не отговорка по нашему матчу и не упрек сопернику.

Кто-то что-то говорит, пускай говорит. Я люблю доказывать делом. Когда тренер соперника что-то готовит, это его решение. Когда я говорю какие-то слова команде, то предпочитаю это делать в раздевалке. И такие моменты не должны выходить. Здесь это, возможно, было сделано специально. Но у нас есть второй матч с «Оренбургом». Мы встретим соперника на своем поле во втором круге.

После 13 туров ЦСКА занимает третье место в РПЛ, набрав 26 очков. У идущего восьмым «Оренбурга» — 17 очков.

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ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Игдисамов
Ильдар Ахметзянов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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