Игдисамов о критике Ахметзяновым ЦСКА: «Они могут всем составом сидеть у своих ворот, но иногда футболисты ведут себя хамски»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал о реакции на критику игры армейского команды со стороны главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова после матча 13-го тура РПЛ (0:0), прошедшего 1 ноября.

После игры Ахметзянов заявил: «Они кричат, что «Оренбург» играет в антифутбол. А вы в топовый, но у вас ноль моментов, выпрашиваете фолы, желтые, задерживате время, всю игру кричите, словно оторвало ногу».

— Как вы отреагировали на слова Ахметзянова, который раскритиковал игру ЦСКА?

— У меня принцип такой, что я никогда не комментирую игру соперника. Они могут всем составом сидеть у своих ворот. Каждый играет как может. Я никого не осуждаю. Но есть моменты поведения, когда футболисты ведут себя хамски, неприемлемо. Понятно, что тренер будет их защищать. Если брать статистику, знаете, сколько чистого времени мы сыграли с «Оренбургом»? 40 минут. А со «Спартаком» — 57 минут. В дерби мы практически играли в футбол на один тайм больше. Это говорит о том, что с «Оренбургом» игры не было. Постоянные свистки. Постоянно фолы. Очень сложно играть.

Я говорил, что поле не способствует нашей игре, когда мы хотели быстро комбинировать. Это абсолютно не отговорка по нашему матчу и не упрек сопернику.

Кто-то что-то говорит, пускай говорит. Я люблю доказывать делом. Когда тренер соперника что-то готовит, это его решение. Когда я говорю какие-то слова команде, то предпочитаю это делать в раздевалке. И такие моменты не должны выходить. Здесь это, возможно, было сделано специально. Но у нас есть второй матч с «Оренбургом». Мы встретим соперника на своем поле во втором круге.

После 13 туров ЦСКА занимает третье место в РПЛ, набрав 26 очков. У идущего восьмым «Оренбурга» — 17 очков.

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