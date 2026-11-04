Игдисамов о критике Ахметзяновым ЦСКА: «Они могут всем составом сидеть у своих ворот, но иногда футболисты ведут себя хамски»
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал о реакции на критику игры армейского команды со стороны главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова после матча 13-го тура РПЛ (0:0), прошедшего 1 ноября.
После игры Ахметзянов заявил: «Они кричат, что «Оренбург» играет в антифутбол. А вы в топовый, но у вас ноль моментов, выпрашиваете фолы, желтые, задерживате время, всю игру кричите, словно оторвало ногу».
— Как вы отреагировали на слова Ахметзянова, который раскритиковал игру ЦСКА?
— У меня принцип такой, что я никогда не комментирую игру соперника. Они могут всем составом сидеть у своих ворот. Каждый играет как может. Я никого не осуждаю. Но есть моменты поведения, когда футболисты ведут себя хамски, неприемлемо. Понятно, что тренер будет их защищать. Если брать статистику, знаете, сколько чистого времени мы сыграли с «Оренбургом»? 40 минут. А со «Спартаком» — 57 минут. В дерби мы практически играли в футбол на один тайм больше. Это говорит о том, что с «Оренбургом» игры не было. Постоянные свистки. Постоянно фолы. Очень сложно играть.
Я говорил, что поле не способствует нашей игре, когда мы хотели быстро комбинировать. Это абсолютно не отговорка по нашему матчу и не упрек сопернику.
Кто-то что-то говорит, пускай говорит. Я люблю доказывать делом. Когда тренер соперника что-то готовит, это его решение. Когда я говорю какие-то слова команде, то предпочитаю это делать в раздевалке. И такие моменты не должны выходить. Здесь это, возможно, было сделано специально. Но у нас есть второй матч с «Оренбургом». Мы встретим соперника на своем поле во втором круге.
После 13 туров ЦСКА занимает третье место в РПЛ, набрав 26 очков. У идущего восьмым «Оренбурга» — 17 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1