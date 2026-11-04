В ЦСКА отреагировали на ситуацию вокруг Кисляка: «Клубу известна мечта Матвея, но сейчас обсуждается продление контракта»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о возможном отъезде полузащитника армейской команды Матвея Кисляка в Европу.

Ранее агент Кисляка Александр Маньяков заявил, что к игроку не поступали официальные предложения из Европы, и в свою очередь обсуждается вопрос о подписании нового контракта с ЦСКА.

«Клубу прекрасно известна мечта Матвея попробовать свои силы в самых сильных лигах, но никакого разговора подобного формата никогда не было. Так вопрос не стоит, и ни о каких ультиматумах речи быть не может. Клуб безусловно уважает как мечту футболиста, так и его безупречный профессионализм и мотивацию выигрывать с ЦСКА, что мы наглядно видим по игре Матвея.

Более того, стороны сейчас обсуждают возможное продление контракта — клуб и агент игрока (один официальный представитель, а не «Матвей со своими агентами»). И когда придет время, обязательно будет найдено наилучшее решение и для Матвея, и для клуба», — сообщил Брейдо в своем Telegram-канале.

По данным портала Transfermarkt, контракт 21-летнего полузащитника с армейцами рассчитан до лета 2029 года, а его рыночная стоимость составляет 25 млн евро — одна из самых высоких среди игроков РПЛ.

В нынешнем сезоне Кисляк провел 13 матчей в РПЛ и отдал две результативные передачи, забитыми мячами не отличился. Всего же за армейцев во всех турнирах он выходил на поле 17 раз.

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