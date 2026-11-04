Мажич возглавил судейский комитет РФС вместо Каманцева? Такие данные появились на сайте ФИФА

Как стало известно «СЭ», на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА) изменилась информация о руководителях российского судейства.

В разделе, где размещены данные о Российском футбольном союзе (РФС), председателем судейского комитета указан Милорад Мажич. А Джюнейт Чакыр занял должность главы/директора департамента судейства.

При этом на сайте РФС председателем судейского комитета по-прежнему значится Павел Каманцев, который также входит в исполком союза.

Кто же тогда предоставил иную информацию сотрудникам ФИФА?

Подписывайся на канал «СЭ» в Max