Каррера объяснил, почему пропал из СМИ

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» объяснил, почему стал редко давать комментарии российским СМИ.

— Чаще всего вас спрашивают о «Спартаке», но в последнее время вы не отвечаете. Почему?

— Я слежу за результатами «Спартака», но смотреть матчи в Италии не получается. Вижу, что красно-белые идут неплохо, однако комментировать сами игры мне трудно. Но с гордостью скажу: Карседо проделывает очень хорошую работу.

— Много ли журналистов вам пишет?

— Уже немного: они знают, что матчи я не смотрю. Если спросить меня, кто самый сильный игрок в команде, я не отвечу. Назову разве что Максименко и Зобнина, но только потому, что они играли еще при мне. С остальными я не знаком и не вижу, как они играют и что дают команде.

Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. В сезоне-2016/17 московский клуб под его руководством завоевал золотые медали чемпионата России.

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