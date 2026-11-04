Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков признан лучшим игроком октября в РПЛ

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков был признан лучшим игроком октября в РПЛ.

27-летний футболист стал трехкратным обладателем награды лучшему игроку месяца в чемпионате.

В пятерке претендентов также были Хорди Томпсон («Оренбург»), Джон Кордоба («Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА) и Артем Петров («Ростов»).

Глушенков победил в двух из трех голосований: за него проголосовали четыре эксперта РПЛ и столько же телекомментаторов. У болельщиков зенитовец уступил Облякову и стал вторым.

Глушенков забивал в каждом из трех туров октября, и во всех матчах «Зенит» побеждал. Сначала Максим оформил дубль в ворота «Краснодара», затем забил «Ахмату», а в матче с махачкалинским «Динамо» отличился реализованным пенальти. Благодаря этим победам петербургская команда возглавила турнирную таблицу РПЛ, а сам игрок стал единоличным лидером в списке лучших бомбардиров чемпионата. 10 голов в 12 матчах — новый личный рекорд Глушенкова в РПЛ.

Глушенков ранее побеждал в номинации по итогам июля и августа 2024 года, а также в сентябре 2025-го.

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