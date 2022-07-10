Агент Саплинова подтвердил, что нападающий перейдет в «Рубин»
Агент Андрей Талаев прокомментировал возможный переход своего клиента Александра Саплинова в казанский «Рубин».
«Завтра Саплинов пройдет медосмотр в «Рубине» и подпишет контракт», — сказал Талаев Metaratings.ru.
В прошлом сезоне Саплинов провел 19 матчей в составе «Уфы», вылетевшей из РПЛ.
Как ранее сообщал «СЭ», июне игрок мог перейти в «Торпедо», но агент футболиста сообщил, что было принято решение отказаться от трансфера, так как в клубе РПЛ он бы не получал такого игрового времени, как хотел бы.
Контракт Саплинова с «Ростовом» действует до лета 2023 года.
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