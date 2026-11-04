Игдисамов: «Жду от матча с «Краснодаром» эмоций. Может быть, провокации будут»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов ответил на вопросы о матче с «Краснодаром» в 14-м туре РПЛ.

Игра состоится в Краснодаре 7 ноября. Начало — в 19.30 мск.

— Атмосфера в команде хорошая. Нужно было переключиться после тяжелой недели с тремя играми. Рейс восстанавливается, по нему будет информация в ближайшие дни.

— Чего вы ждете от матча с «Краснодаром»?

— Эмоции, может быть, провокации будут. Все может быть.

— Как вы оцениваете форму «Краснодара»?

— Не люблю говорить о других командах. Но у «Краснодара» хорошие специалисты и исполнители.

ЦСКА набрал 26 очков после 13 туров и занимает третье место в таблице РПЛ. «Краснодар» с 23 очками — на пятой строчке.