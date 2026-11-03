«Не верил, но когда подтвердили игроки...» Почему вратарь «Зенита» пропустил скандальные голы от «Спартака»

30 лет назад на «Петровском» был сыгран, возможно, самый скандальный матч в истории противостояния «Зенита» и «Спартака».

Ошибки вратаря «Зенита» или..?

30 лет назад, 3 ноября 1996 года, на «Петровском» был сыгран, возможно, самый скандальный матч в истории противостояния «Зенита» и «Спартака». Красно-белые в гостях одержали волевую победу (2:1) и получили право разыграть чемпионские медали в золотой битве с «Аланией».

Перед последним туром чемпионата России-1996 на титул, по сути, претендовали две команды — «Спартак» Георгия Ярцева и «Алания» Валерия Газзаева (у обеих команд было по 69 очков). Минимальные шансы на золото оставались у «Ротора» (67 очков). Права на осечку у москвичей и владикавказцев не было. Первым предстояло обыграть в Питере «Зенит», вторым — в Нижнем Новгороде «Локомотив». Чемпионы России-1995 со своей задачей справились увереннее — 3:1. А вот красно-белые заставили своих болельщиков изрядно понервничать.

«Зенит» Павла Садырина начал ту встречу мощно. Уже на 3-й минуте комбинация, начатая Боковым и продолженная Угаровым, завершилась точным ударом Данилова — с левой ноги в касание. 1:0.

«Зенит» в первой половине тайма смотрелся осмысленнее, содержательнее. Но забил «Спартак». Гол получился поистине курьезным. Тихонов заработал штрафной на правом фланге. Угол был острый, и все ждали от него подачи. Однако Андрей решился на удар в створ и не прогадал. Березовский неправильно занял позицию, неверно выставил «стенку». А когда попытался в пожарном порядке исправить ситуацию, получилось довольно нелепо. Голкипер как-то неуклюже завалился и не смог отразить мяч — 1:1.

А после перерыва Березовский совершил еще один ляп.

На 73-й минуте казалось — атака гостей захлебнулась, но Боков вынес мяч точно на ногу Титову. Хавбек выстрелил из-за пределов штрафной, вратарь «Зенита» вновь как-то неловко завалился вместо прыжка — 1:2.

«Спартак» довел дело до победы и в итоге сыграл в золотом матче с «Аланией» в том же Санкт-Петербурге (2:1). «Зенит» же уволил Павла Садырина и назначил Анатолия Бышовца.

Споры по поводу ошибок Березовского еще долго не утихали. Некоторые намекали на то, что голкипер вовсе не случайно пропустил те злополучные мячи...

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

«Когда недавно все это подтвердили игроки ЦСКА...»

«Бомба» разорвалась в начале 1998 года. Сначала бывший форвард «Зенита» Сергей Дмитриев, который, к слову, не принимал участия в матче со «Спартаком» из-за травмы, в интервью питерскому изданию «Калейдоскоп» заявил, что ту игру сдал один человек, который своей нечестной игрой отнял у команды приличные премиальные от «Алании». Интервью всколыхнуло весь российский футбол.

А 25 февраля 1998 года на первой полосе «СЭ» вышло резонансное заявление Садырина, на тот момент уже тренера ЦСКА:

— Сразу после того матча со «Спартаком», видя слезы Березовского, я не верил, что он мог сдать игру. Хотя какие-то подозрения все-таки были. Ведь даже мальчишка не допустил бы таких ошибок, которые допустил тогда Березовский, — заметил Павел Федорович. — В течение прошлого года мне не раз напоминали об этой истории, но каждый раз я отказывался верить в виновность вратаря. Но когда недавно на израильском сборе все это подтвердили игроки ЦСКА, выступавшие в свое время за «Зенит», я понял, что это не слухи...

Через несколько дней после этого интервью газета «Коммерсантъ», со ссылкой на неизвестный источник, сообщила о ходивших сразу после игры слухах:

«Якобы Березовский «сдал» игру, но потом раскаялся, пришел в команду и, плача, кинул на стол полученные за пропущенные голы деньги — 30 тысяч долларов. Говорили также, что «Алания» предлагала «Зениту» за то, что он сделает хотя бы ничью, гораздо большие деньги — 250 тысяч долларов. Но на всех».

Березовский все отрицал: «Голы эти мне уже, наверное, никогда не суждено будет забыть. И после финального свистка я был готов к любым справедливым упрекам по поводу худшего из сыгранных матчей в своей жизни. Но упреков, сказанных по существу и в прямом разговоре. Пусть обвинения людей, подозревающих меня в нечестной игре, останутся на их совести».

КДК РФС, естественно, возбудил дело, но в итоге никаких доказательств сдачи игры со стороны Березовского не нашел.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

«Рана в сердце по-прежнему остается»

Впоследствии журналисты не раз возвращали голкипера в тот злополучный ноябрьский вечер.

— Сколько лет прошло, а рана в сердце по-прежнему остается. Саму игру я давно выкинул из головы и стараюсь о ней не вспоминать. Но когда так или иначе вновь заходит разговор о той встрече, то волей-неволей все переживаю заново, — заметил Роман в интервью «Чемпионату» в 2005 году.

— Так что же все-таки случилось тогда на «Петровском»?

— Много анализировал произошедшее. По молодости старался играть на предвосхищение ситуации. Да и сейчас я отмечаю, что многие вратари стараются предугадать действия бьющего игрока. Я считаю, что это в принципе правильно. Но иногда случаются фатальные ошибки. В тот момент я находился в очень хорошей форме, часто и успешно играл на опережение, и таким образом мне удавалось выручать команду. Я посчитал, что Тихонов будет делать навес или прострел на дальнюю штангу, и пошел в один угол, а Андрей пробил в другой. Я пытался исправить оплошность, но на вязком поле не удалось как следует оттолкнуться и прыгнуть. Во втором случае мяч к Титову неожиданно отлетел от нашего защитника. Может быть, на какую-то долю секунды я оказался в замешательстве. Когда последовал удар, у меня было чувство, что все равно смогу, успею отбить мяч. Но он предательски влетел в ворота...

Спустя 14 лет в интервью «Матч ТВ» Березовский заявил, что уже простил Дмитриева и Садырина:

— 1996 год, матч «Зенит» — «Спартак», два нелепых гола, предъявленные вам обвинения в сдаче. В каком-то смысле та игра отразилась на всей дальнейшей карьере. Простили тех, кто вытащил историю на суд публики? Дали ей внутреннюю оценку? Списали в архив или она до сих пор царапает душу?

— Давным-давно в архиве, конечно. Не хочу идти по жизни с этим грузом. Сколько мне осталось топтать землю, неизвестно, но всех от души прощаю. Ни на кого зла не держу и стараюсь не ворошить прошлое. Много лет прошло, все плохое забыто.

— Это сейчас вы опытный да мудрый, а в 22 года такая драма может сломать не только карьеру, но и жизнь.

— Может. У меня был очень непростой период, я жил тяжелой злобой на тех, кто поднял эту волну. Но каждому в душу не влезешь, главное, чтобы внутри ты себя чувствовал правым.

Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

«Даже резко наклониться было проблемой»

В 2023 году в разговоре с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером Березовский назвал две конкретные причины тех роковых ошибок: проблемы со спиной и психологию.

— За полтора дня до того матча я в бане парился на восстановительных мероприятиях. И у меня накануне игры спину прихватило. Думал, разогреюсь — и все нормально будет. А игра поздней осенью проходила, и это оставило свой отголосок. Я был менее подвижен.

— Спина давала о себе знать во время игры?

— Конечно! Чуть медленнее все делал. Я думал, что Тихонов подаст, а он хитро ударил. Я тело переложить успел, но мячик ударился о землю — поля еще те тогда были — и залетел в ворота. Всегда себя виню, что на протяжении всей своей карьеры имел проблемы с психологией. Я мог не раз выручать, но стоило допустить ошибку и пропустить, и я зависал, не мог переключиться. Пока себя накручивал, мог еще получить.

Еще через год корреспондент Sport24 Александр Муйжнек развил тему с больной спиной:

— Недавно вы признались: в день матча со «Спартаком» у вас была травмирована спина. Почему не отказались выйти на поле?

— Это одна из моих ошибок. К тому моменту я уже проводил матчи с повреждениями — как правило, не очень удачно. Один из них оказался со «Спартаком». Не знаю, что меня на это подорвало, но за пару дней до игры я решил попариться в бане. Хотя никогда до этого не парился. На следующий день получил что-то типа радикулита. Даже резко наклониться было проблемой. Но чувствовал, что хотел играть. Решил: выйду во что бы то ни стало.

— Зачем, если с трудом наклонялись?

— Микротравмы бывают. Ну скажешь ты про них докторам — либо укол поставят, либо спину разотрут, и вперед. Даже стыдновато с таким повреждением в те времена было отказаться играть.

— С чем вы ошиблись в первом голе от Тихонова? С позицией?

— Не с ней. Ждал подачу и заранее сделал маленький шаг, такую напрыжку вправо. Потом понял: мяч идет в ближний. Стал перекладывать тело...

— Точно было не дотянуться?

— Я уже завалился на газон и опустил на него руки, приземляясь. Дотянуться бы не смог. Плюс отскок во вратарской — помните же, какие тогда поля были. Не сразу понял, как летит мяч. Мяч прошел над корпусом. Бывает, мяч проходит в зоне не очень комфортной для вратаря. Например, над головой, возле плеча или вот так, рядом с корпусом. Голы между ног — туда же. Вот и здесь такой случай.

— Как умудрились пропустить второй?

— Этот гол стал следствием первого. Я там делал такие шаги на месте: раз-раз-раз. Титов дал в дальний на исполнение. А я забуксовал на газоне. Уже говорил про поле «Петровского» — тяжелое, увяз в грязи. Неберущимся удар не был, конечно. Возможно, я чуть запоздал с нужным решением. Плюс газон: весь матч на нем скользили ноги.