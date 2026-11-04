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Защитник ЦСКА Матвей Лукин: комментарий о дубле полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова в матче Лиги чемпионов

Защитник ЦСКА Лукин: «Очень рад за Батракова. Он продвигает российский футбол»

Константин Белов
Корреспондент

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал о настрое команды на матч 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» и прокомментировал дубль полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова в игре Лиги чемпионов против «Штутгарта» (2:0).

— Настроение рабочее. Оно могло быть лучше, если бы обыграли «Оренбург». Нас ждет прекрасный матч с сильным соперником. Эта качественная команда с сильными исполнителями. Не нужно смотреть на последние результаты соперника. Мы давно не побеждали в Краснодаре, хочется исправить эту ситуацию.

— Ты стал основным игроком в последнее время.

— Начало сезона было скомканным, потому что был травмированным. Поэтому не играл. Но я хотел помочь команде, оказаться на поле. Очень приятно, что смог помочь команде в последних матчах принести победу. Надеюсь, что буду играть и радовать болельщиков победами. Могу ответить за всю команду, что мы будем биться и отдавать все силы.

— Видел ли дубль Батракова за «Галатасарай»?

— Очень рад за Леху. Написал ему, поздравил. Он продвигает наш футбол, показывает наш высокий уровень. Я думаю, что в будущем наших российских футболистов будет больше.

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Алексей Батраков
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Матвей Лукин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Г
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Максим Глушенков

Зенит

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Иван Обляков
Иван Обляков

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 7
П
Педро
Педро

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 6
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Максим Глушенков

Зенит

 4
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Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
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Ахмат

 11 1 3
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Рубин

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