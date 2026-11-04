Защитник ЦСКА Лукин: «Очень рад за Батракова. Он продвигает российский футбол»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал о настрое команды на матч 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» и прокомментировал дубль полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова в игре Лиги чемпионов против «Штутгарта» (2:0).

— Настроение рабочее. Оно могло быть лучше, если бы обыграли «Оренбург». Нас ждет прекрасный матч с сильным соперником. Эта качественная команда с сильными исполнителями. Не нужно смотреть на последние результаты соперника. Мы давно не побеждали в Краснодаре, хочется исправить эту ситуацию.

— Ты стал основным игроком в последнее время.

— Начало сезона было скомканным, потому что был травмированным. Поэтому не играл. Но я хотел помочь команде, оказаться на поле. Очень приятно, что смог помочь команде в последних матчах принести победу. Надеюсь, что буду играть и радовать болельщиков победами. Могу ответить за всю команду, что мы будем биться и отдавать все силы.

— Видел ли дубль Батракова за «Галатасарай»?

— Очень рад за Леху. Написал ему, поздравил. Он продвигает наш футбол, показывает наш высокий уровень. Я думаю, что в будущем наших российских футболистов будет больше.

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