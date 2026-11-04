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Полузащитник «Спартака» Маркиньос рассказал, что им интересовался «Челси» в 2019 году

Никита Давыдов

Полузащитник «Спартака» Маркиньос рассказал, что в 2019 году им интересовался «Челси».

«Челси» в 2019 году вышел на связь с моим агентом. Уточнял информацию, цифры. И они прислали скаута, чтобы он посмотрел мою игру. И именно в той игре, на которой представитель «Челси» был на стадионе, я ударился головой и очнулся только в больнице. Оцените мое везение! Полный ноль!» — рассказал Маркиньос в «Царском подкасте».

4 декабря 2019 года Маркиньос, который тогда выступал за «Атлетико Минейро», получил травму головы в матче чемпионата Бразилии против «Ботафого» (2:0). Полузащитника заменили на 33-й минуте.

Маркиньос перешел в «Спартак» из «Ференцвароша» в 2024 году. В сезоне-2026/27 бразилец провел 18 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Источник: ФК «Спартак»
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Маркиньос (Жозе Маркос Коста Мартинс)
ФК Спартак (Москва)
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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