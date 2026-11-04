Полузащитник «Спартака» Маркиньос рассказал, что им интересовался «Челси» в 2019 году

Полузащитник «Спартака» Маркиньос рассказал, что в 2019 году им интересовался «Челси».

«Челси» в 2019 году вышел на связь с моим агентом. Уточнял информацию, цифры. И они прислали скаута, чтобы он посмотрел мою игру. И именно в той игре, на которой представитель «Челси» был на стадионе, я ударился головой и очнулся только в больнице. Оцените мое везение! Полный ноль!» — рассказал Маркиньос в «Царском подкасте».

4 декабря 2019 года Маркиньос, который тогда выступал за «Атлетико Минейро», получил травму головы в матче чемпионата Бразилии против «Ботафого» (2:0). Полузащитника заменили на 33-й минуте.

Маркиньос перешел в «Спартак» из «Ференцвароша» в 2024 году. В сезоне-2026/27 бразилец провел 18 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.