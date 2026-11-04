Игдисамов: «Не общался с Кисляком по поводу трансфера»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал, что не обсуждал с хавбеком Матвеем Кисляком возможный переход в другой клуб.

— Как вы реагируете на слухи о возможном уходе Кисляка из ЦСКА зимой?

— Я не общался с Кисляком по поводу трансферов. Мы думаем о других играх. Не хочется говорить о трансферных слухах. Это очень глубокий вопрос. Когда будет официальные новости, то будем говорить.

— В каком эмоциональном состоянии Тороп?

— В хорошем состоянии. Футбол — это агрессивная среда, конкуренция всегда есть. Если кто-то будет в плохом эмоциональном состоянии после решения о попадании или не попадании в состав, то я не знаю, как дальше играть в футбол. У нас все мужики, все понимают и готовы к конкуренции.

7 ноября ЦСКА сыграет в гостях с «Краснодаром» в 14-м туре РПЛ.