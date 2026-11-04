Каррера рассказал о памятном разговоре с Симоняном

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о Никите Симоняне.

— Общались ли вы с Никитой Симоняном?

— Он - легенда «Спартака», и мне не раз доводилось с ним разговаривать. В последний раз мы беседовали в 2019 году на одном из мероприятий. Никита Павлович был не только выдающимся игроком, но и замечательным человеком.

— Был ли какой-то особенный разговор?

— Больше всего он говорил о жизненных ценностях, которые отражаются в футболе и в спорте в целом. Мне это очень запомнилось: он затрагивал важные вещи, касающиеся прежде всего молодого поколения. Мне кажется, именно тех ценностей, что Симонян вкладывал в футбол, сегодня не хватает игрокам, особенно молодым.

Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. В сезоне-2016/17 московский клуб под его руководством завоевал золотые медали чемпионата России.

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