Агент Кисляка: «Никаких официальных предложений из Европы нет, мы находимся в переговорах по новому контракту с ЦСКА»

Александр Маньяков, агент полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, высказался о будущем футболиста. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Матвей, конечно, хочет попробовать свои силы в Европе. Все давно про это знают. Но сейчас никаких официальных предложений нет, а мы отталкиваемся только от официальных офферов. Игра Матвея привлекает внимание многих клубов. С учетом уровня футбола, который он показывает, это естественно.

Футболист не уведомлял клуб о том, что хочет обязательно уйти этой зимой. Провокации и ультиматумы — не в нашем стиле. Более того, сейчас мы находимся в переговорах по новому контракту Матвея с ЦСКА. Подчеркиваю, что все вопросы, связанные с возможным переходом, будем решать вместе: футболист, клуб и я, как его единственный представитель», — написал Маньяков.

О переговорах по продлению соглашения с Кисляком ранее сообщал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо. По данным портала Transfermarkt, контракт 21-летнего полузащитника с армейцами рассчитан до лета 2029 года, а его рыночная стоимость составляет 25 млн евро — одна из самых высоких среди игроков РПЛ.

В нынешнем сезоне Кисляк провел 13 матчей в РПЛ и отдал две результативные передачи, забитыми мячами не отличился. Всего же за армейцев во всех турнирах он выходил на поле 17 раз.

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