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Агент полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка Александр Маньяков высказался о будущем футболиста

Агент Кисляка: «Никаких официальных предложений из Европы нет, мы находимся в переговорах по новому контракту с ЦСКА»

Алексей Михайлов

Александр Маньяков, агент полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, высказался о будущем футболиста. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Матвей, конечно, хочет попробовать свои силы в Европе. Все давно про это знают. Но сейчас никаких официальных предложений нет, а мы отталкиваемся только от официальных офферов. Игра Матвея привлекает внимание многих клубов. С учетом уровня футбола, который он показывает, это естественно.

Футболист не уведомлял клуб о том, что хочет обязательно уйти этой зимой. Провокации и ультиматумы — не в нашем стиле. Более того, сейчас мы находимся в переговорах по новому контракту Матвея с ЦСКА. Подчеркиваю, что все вопросы, связанные с возможным переходом, будем решать вместе: футболист, клуб и я, как его единственный представитель», — написал Маньяков.

О переговорах по продлению соглашения с Кисляком ранее сообщал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо. По данным портала Transfermarkt, контракт 21-летнего полузащитника с армейцами рассчитан до лета 2029 года, а его рыночная стоимость составляет 25 млн евро — одна из самых высоких среди игроков РПЛ.

В нынешнем сезоне Кисляк провел 13 матчей в РПЛ и отдал две результативные передачи, забитыми мячами не отличился. Всего же за армейцев во всех турнирах он выходил на поле 17 раз.

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Источник: Telegram-канал Александра Маньякова
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 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
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8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
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 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
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7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
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