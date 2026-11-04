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Каррера считает, что российские тренеры не хуже итальянских

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» высказался о перспективах сборной Италии.

— Что российские тренеры могли бы перенять у итальянцев? И кого из итальянцев вы хотели бы увидеть в России?

— Футбол сегодня настолько современен, что итальянскому тренеру тоже есть чему поучиться у любого российского коллеги. Вашим клубам, безусловно, не хватает еврокубков: участие в международных турнирах дало бы тренерам качественный скачок. Но я не считаю, что здешние специалисты хуже итальянских. Очень многое зависит от того, какие игроки у тебя в команде.

— Боккетти рассказывал, что в Италии даже болельщики готовы тренировать, но нет специалиста, способного привести сборную к успеху на чемпионате мира.

— Но ведь мы выбрали Манчини! Я считаю его выдающимся тренером. Итальянскому футболу нужна революция, и главное — делать ставку на молодых. Мне кажется, первые матчи под руководством Манчини получились вполне удачными.

Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. В сезоне-2016/17 московский клуб под его руководством завоевал золотые медали чемпионата России.

Массимо Каррера.«Постоянно думаю о матче на 10-летие чемпионства «Спартака». Интервью Массимо Карреры

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Роберто Манчини
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РПЛ
Сборная Италии по футболу
Массимо Каррера
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
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 10
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Иван Обляков

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 7
П
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 6
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Зенит

 4
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И К Ж
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