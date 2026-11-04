Каррера считает, что российские тренеры не хуже итальянских

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» высказался о перспективах сборной Италии.

— Что российские тренеры могли бы перенять у итальянцев? И кого из итальянцев вы хотели бы увидеть в России?

— Футбол сегодня настолько современен, что итальянскому тренеру тоже есть чему поучиться у любого российского коллеги. Вашим клубам, безусловно, не хватает еврокубков: участие в международных турнирах дало бы тренерам качественный скачок. Но я не считаю, что здешние специалисты хуже итальянских. Очень многое зависит от того, какие игроки у тебя в команде.

— Боккетти рассказывал, что в Италии даже болельщики готовы тренировать, но нет специалиста, способного привести сборную к успеху на чемпионате мира.

— Но ведь мы выбрали Манчини! Я считаю его выдающимся тренером. Итальянскому футболу нужна революция, и главное — делать ставку на молодых. Мне кажется, первые матчи под руководством Манчини получились вполне удачными.

Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. В сезоне-2016/17 московский клуб под его руководством завоевал золотые медали чемпионата России.

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