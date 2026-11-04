Каррера назвал Дзюбу великим футболистом

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего Артема Дзюбы в клуб.

— Дзюба мог вернуться в «Спартак» летом, но не вышло. Вы расстроены?

— Если Дзюба по-прежнему сильный игрок, то, даже несмотря на не самый красивый уход, он вернется, выиграет с клубом чемпионство и станет героем. Так в футболе и бывает.

— Хотели бы, чтобы так случилось?

— Все зависит от руководства и от команды, которую оно строит. Дзюба — великий игрок, и, думаю, он был бы полезен многим клубам.

Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. В сезоне-2016/17 московский клуб под его руководством завоевал золотые медали чемпионата России.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max