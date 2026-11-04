Кавазашвили поддержал Агкацева: «Рано списывать его со счетов, он — прекрасный голкипер»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева в текущем сезоне РПЛ.



«Я не согласен с критикой в адрес Агкацева. Он — прекрасный голкипер, который не раз доказывал свое качество. Кризисы бывают у всех, в том числе и у вратарей. Нельзя по одному неудачному отрезку судить о футболисте. Уверен, Агкацев придет в норму, как и весь «Краснодар». Рано списывать его со счетов», — сказал Кавазашвили «СЭ».



В сезоне-2026/27 Агкацев провел за «Краснодар» 13 матчей, пропустил 16 мячей и четыре раза сыграл на ноль.



«Быки» набрали 23 очка за 13 туров и занимают пятое место в таблице РПЛ.



Кирилл Радченко

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