Каррера — о «Спартаке»: «Ювентус» праздновал 30 лет победы в ЛЧ. 10 лет еще не такой большой срок»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» высказался о чемпионстве клуба в сезоне-2016/17.

— Скоро 10 лет с победы «Спартака» в РПЛ. Задумываетесь о гала-матче в честь этой даты?

— Я думаю об этом постоянно. Мы всей командой сделали нечто невероятное: «Спартак» не становился чемпионом 16 лет, и в моей памяти это останется навсегда. Что касается матча, тут решать руководству: нужно ли, по его мнению, отмечать былой успех.

Недавно в Италии праздновали 30 лет победы «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Возможно, 10 лет — это еще не такой большой срок.

— Общаетесь ли вы с кем-то из того «Спартака»?

— Мы поздравляем друг друга с праздниками в соцсетях. Но я по-прежнему очень привязан к тем ребятам: они сотворили действительно важное дело.

Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. В сезоне-2016/17 московский клуб под его руководством завоевал золотые медали чемпионата России.

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