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Геннадий Орлов: «У Дзюбы должен быть к игре такой же подход, как у Всеволода Боброва»

Геннадий Орлов дал совет Артему Дзюбе
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

Известный комментатор Геннадий Орлов после матча 23-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Зенит» (0:0) дал совет нападающему питерцев Артему Дзюбе.

«Зенит» владел инициативой, но где реализация? Однажды я разговаривал с великим Всеволодом Михайловичем Бобровым. Знаете, какую вещь он мне тогда поведал? «Если я не забил в матче, значит, считал, что мы проиграли».

Вот такое чувство должно быть и Дзюбы. Не уходить с поля без гола. Защитники уже придумали, как против него играть. Ему сложнее. Но тем не менее — надо забивать. Получается, день прошел не лучшим образом.

На мой взгляд, Клаудиньо полезнее, когда действует ближе к атаке. Но сейчас вынуждено играет глубоко в интересах команды», — сказал Орлов «СЭ».

На счету Дзюбы 10 голов в текущем сезоне.

Питерцы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 49 очков.

 
&laquo;Сочи&raquo; &mdash; &laquo;Зенит&raquo; &mdash; 0:0. «Динамо» конкурент «Зенита»? А как оно играло с обескровленным «Краснодаром»?" Мнение Орлова
Артем Дзюба
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
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 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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Сочи – Арсенал
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Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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