Геннадий Орлов: «У Дзюбы должен быть к игре такой же подход, как у Всеволода Боброва»

Известный комментатор Геннадий Орлов после матча 23-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Зенит» (0:0) дал совет нападающему питерцев Артему Дзюбе.

«Зенит» владел инициативой, но где реализация? Однажды я разговаривал с великим Всеволодом Михайловичем Бобровым. Знаете, какую вещь он мне тогда поведал? «Если я не забил в матче, значит, считал, что мы проиграли».

Вот такое чувство должно быть и Дзюбы. Не уходить с поля без гола. Защитники уже придумали, как против него играть. Ему сложнее. Но тем не менее — надо забивать. Получается, день прошел не лучшим образом.

На мой взгляд, Клаудиньо полезнее, когда действует ближе к атаке. Но сейчас вынуждено играет глубоко в интересах команды», — сказал Орлов «СЭ».

На счету Дзюбы 10 голов в текущем сезоне.

Питерцы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 49 очков.