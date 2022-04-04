«Федотов великолепный тактик». Орлов похвалил тренера «Сочи» за матч с «Зенитом»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов отдал должное главному тренеру «Сочи» Владимиру Федотову.

В матче 23-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» и «Зенит» сыграли вничью (0:0).

«Сочи» насытил центральную ось. Три центральных, два опорника. Как пройти? Значит, многое зависело от флангов, а они не очень хорошо работали.

И это заслуга тренера Федотова. Он великолепный тактик! 4 очка отобрал у «Зенита». Блестяще подготовился. У него высокая организация игры. Все четко, продуманно. Молодец!

В обороне «Зенит» ожидаемо столкнулся с проблемами. Барриос и Дуглас Сантос вынужденно играют центральных защитников. Ну что поделать? Ловрен пока болен. Скоро должен вернуться в строй. Посмотрим. В середине поля, безусловно, не хватило Вендела», — сказал Орлов «СЭ».

Питерцы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Сочинцы — четвертые (39 очков).