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«Федотов великолепный тактик». Орлов похвалил тренера «Сочи» за матч с «Зенитом»

Геннадий Орлов похвалил Владимира Федотова за матч с «Зенитом»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов.
Фото ФК «Зенит»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов отдал должное главному тренеру «Сочи» Владимиру Федотову.

В матче 23-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» и «Зенит» сыграли вничью (0:0).

«Сочи» насытил центральную ось. Три центральных, два опорника. Как пройти? Значит, многое зависело от флангов, а они не очень хорошо работали.

И это заслуга тренера Федотова. Он великолепный тактик! 4 очка отобрал у «Зенита». Блестяще подготовился. У него высокая организация игры. Все четко, продуманно. Молодец!

В обороне «Зенит» ожидаемо столкнулся с проблемами. Барриос и Дуглас Сантос вынужденно играют центральных защитников. Ну что поделать? Ловрен пока болен. Скоро должен вернуться в строй. Посмотрим. В середине поля, безусловно, не хватило Вендела», — сказал Орлов «СЭ».

Питерцы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Сочинцы — четвертые (39 очков).

 
&laquo;Сочи&raquo; &mdash; &laquo;Зенит&raquo; &mdash; 0:0. «Динамо» конкурент «Зенита»? А как оно играло с обескровленным «Краснодаром»?» Мнение Орлова

 

Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
2
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И В Н П +/- О
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 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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Химки – Динамо
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26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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