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«Динамо» конкурент «Зенита»? А как оно играло с обескровленным «Краснодаром»?» Мнение Орлова

Геннадий Орлов высказался о ничьей «Сочи» и «Зенита»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Сочи» — «Зенит» — 0:0.
Фото ФК «Зенит»
Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о матче «Сочи» — «Зенит» (0:0).
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
03 апр, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
0:0
Зенит
Сочи
Джанаев Дркушич Родригау Цаллагов Юрганов Заика (Маргасов, 69) Юсупов (Мелкадзе, 69) Нобоа (Попов, 76) Макарчук Ангбан Кассьерра
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос Круговой (Алип, 87) Барриос Клаудиньо Кузяев Мостовой Сутормин (Юри Алберто, 65) Малком (Ерохин, 87) Дзюба (Сергеев, 66)
Предупреждения
Юрганов 45’, Мелкадзе 71’  -  Малком 42’
Судьи
Москалев (Воронеж) Мурашов (Москва) Воронцов (Ярославль)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Шаламберидзе (Москва)

— «Зенит» гораздо чаще бил по воротам, по владению мячом превзошел соперника. Однако самый опасный момент создали хозяева — команду Семака спас Дуглас Сантос.

Питерцам не хватило конкретики в атаке. Дзюба был малоэффективен. Нападающий без забитого гола — брак. Сергеев вышел и потерялся. Так себя и не нашел. В основном игру «Зенита» делали Барриос, Клаудиньо, Малком.

Меня удивил Кузяев. Он разгоняется, одного проходит второго. И вдруг убирает мяч под себя и уводит его назад. Так было три-четыре раза. О чем это говорит? Значит, Далер не уверен в себе. А он должен понимать, что способен обострить, дойти аж до вратарской.

 
&laquo;Сочи&raquo; и &laquo;Зенит&raquo; сыграли вничью. «Зенит» напоролся на «Сочи». До «Динамо» — всего три очка

«Сочи» насытил центральную ось. Три центральных, два опорника. Как пройти? Значит, многое зависело от флангов, а они не очень хорошо работали.

И это заслуга тренера Федотова. Он великолепный тактик! 4 очка отобрал у «Зенита» в сезоне. Блестяще подготовился. У него высокая организация игры. Все четко, продуманно. Молодец!

В обороне «Зенит» ожидаемо столкнулся с проблемами. Барриос и Дуглас Сантос вынужденно играют центральных защитников. Ну что поделать? Ловрен пока болен. Скоро должен вернуться в строй. Посмотрим. В середине поля, безусловно, не хватило Вендела.

«Зенит» владел инициативой, но где реализация? Однажды я разговаривал с великим Всеволодом Михайловичем Бобровым. Знаете, какую вещь он мне тогда поведал: «Если я не забил в матче, значит, считал, что мы проиграли».

Вот такое чувство должно быть и у Дзюбы. Не уходить с поля без гола. Защитники уже придумали, как против него играть. Ему сложнее. Но тем не менее — надо забивать. Получается, день прошел не лучшим образом.

На мой взгляд, Клаудиньо полезнее, когда действует ближе к атаке. Но сейчас вынуждено играет глубоко в интересах команды.

 
Радостный Федор Смолов и&nbsp;Вячеслав Грулев обнимают Даниила Фомина после реализованного пенальти в&nbsp;матче с &laquo;Краснодаром&raquo;. Подарок от ВАР, 22-й точный пенальти Фомина, 100-й «сухарь» Шунина. «Динамо» не отпускает «Зенит»

Кстати, где все те скептики, критики, которые называли «Сочи» фарм-клубом «Зенита»? Ну нельзя себя так вести в интернете. Столько грязных комментариев... Троллят...

Все равно у «Зенита» есть неплохой задел, три очка. Я считал конкурентом ЦСКА. Таких добротных легионеров приобрели. Но армейцы не обыграли дома «Урал». Осечка.

«Динамо»? Хм. Ну а как оно играло с обескровленным «Краснодаром»? И что мы увидели? Этот очень сомнительный пенальти... Я так и не понял, за что назначили 11-метровый.

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Геннадий Орлов
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«Зенит» напоролся на «Сочи». До «Динамо» — всего три очка
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
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 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
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