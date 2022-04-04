«Динамо» конкурент «Зенита»? А как оно играло с обескровленным «Краснодаром»?» Мнение Орлова

— «Зенит» гораздо чаще бил по воротам, по владению мячом превзошел соперника. Однако самый опасный момент создали хозяева — команду Семака спас Дуглас Сантос.

Питерцам не хватило конкретики в атаке. Дзюба был малоэффективен. Нападающий без забитого гола — брак. Сергеев вышел и потерялся. Так себя и не нашел. В основном игру «Зенита» делали Барриос, Клаудиньо, Малком.

Меня удивил Кузяев. Он разгоняется, одного проходит второго. И вдруг убирает мяч под себя и уводит его назад. Так было три-четыре раза. О чем это говорит? Значит, Далер не уверен в себе. А он должен понимать, что способен обострить, дойти аж до вратарской.

«Сочи» насытил центральную ось. Три центральных, два опорника. Как пройти? Значит, многое зависело от флангов, а они не очень хорошо работали.

И это заслуга тренера Федотова. Он великолепный тактик! 4 очка отобрал у «Зенита» в сезоне. Блестяще подготовился. У него высокая организация игры. Все четко, продуманно. Молодец!

В обороне «Зенит» ожидаемо столкнулся с проблемами. Барриос и Дуглас Сантос вынужденно играют центральных защитников. Ну что поделать? Ловрен пока болен. Скоро должен вернуться в строй. Посмотрим. В середине поля, безусловно, не хватило Вендела.

«Зенит» владел инициативой, но где реализация? Однажды я разговаривал с великим Всеволодом Михайловичем Бобровым. Знаете, какую вещь он мне тогда поведал: «Если я не забил в матче, значит, считал, что мы проиграли».

Вот такое чувство должно быть и у Дзюбы. Не уходить с поля без гола. Защитники уже придумали, как против него играть. Ему сложнее. Но тем не менее — надо забивать. Получается, день прошел не лучшим образом.

На мой взгляд, Клаудиньо полезнее, когда действует ближе к атаке. Но сейчас вынуждено играет глубоко в интересах команды.

Кстати, где все те скептики, критики, которые называли «Сочи» фарм-клубом «Зенита»? Ну нельзя себя так вести в интернете. Столько грязных комментариев... Троллят...

Все равно у «Зенита» есть неплохой задел, три очка. Я считал конкурентом ЦСКА. Таких добротных легионеров приобрели. Но армейцы не обыграли дома «Урал». Осечка.

«Динамо»? Хм. Ну а как оно играло с обескровленным «Краснодаром»? И что мы увидели? Этот очень сомнительный пенальти... Я так и не понял, за что назначили 11-метровый.