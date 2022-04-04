«Динамо» конкурент «Зенита»? А как оно играло с обескровленным «Краснодаром»?» Мнение Орлова
— «Зенит» гораздо чаще бил по воротам, по владению мячом превзошел соперника. Однако самый опасный момент создали хозяева — команду Семака спас Дуглас Сантос.
Питерцам не хватило конкретики в атаке. Дзюба был малоэффективен. Нападающий без забитого гола — брак. Сергеев вышел и потерялся. Так себя и не нашел. В основном игру «Зенита» делали Барриос, Клаудиньо, Малком.
Меня удивил Кузяев. Он разгоняется, одного проходит второго. И вдруг убирает мяч под себя и уводит его назад. Так было три-четыре раза. О чем это говорит? Значит, Далер не уверен в себе. А он должен понимать, что способен обострить, дойти аж до вратарской.
«Сочи» насытил центральную ось. Три центральных, два опорника. Как пройти? Значит, многое зависело от флангов, а они не очень хорошо работали.
И это заслуга тренера Федотова. Он великолепный тактик! 4 очка отобрал у «Зенита» в сезоне. Блестяще подготовился. У него высокая организация игры. Все четко, продуманно. Молодец!
В обороне «Зенит» ожидаемо столкнулся с проблемами. Барриос и Дуглас Сантос вынужденно играют центральных защитников. Ну что поделать? Ловрен пока болен. Скоро должен вернуться в строй. Посмотрим. В середине поля, безусловно, не хватило Вендела.
«Зенит» владел инициативой, но где реализация? Однажды я разговаривал с великим Всеволодом Михайловичем Бобровым. Знаете, какую вещь он мне тогда поведал: «Если я не забил в матче, значит, считал, что мы проиграли».
Вот такое чувство должно быть и у Дзюбы. Не уходить с поля без гола. Защитники уже придумали, как против него играть. Ему сложнее. Но тем не менее — надо забивать. Получается, день прошел не лучшим образом.
На мой взгляд, Клаудиньо полезнее, когда действует ближе к атаке. Но сейчас вынуждено играет глубоко в интересах команды.
Кстати, где все те скептики, критики, которые называли «Сочи» фарм-клубом «Зенита»? Ну нельзя себя так вести в интернете. Столько грязных комментариев... Троллят...
Все равно у «Зенита» есть неплохой задел, три очка. Я считал конкурентом ЦСКА. Таких добротных легионеров приобрели. Но армейцы не обыграли дома «Урал». Осечка.
«Динамо»? Хм. Ну а как оно играло с обескровленным «Краснодаром»? И что мы увидели? Этот очень сомнительный пенальти... Я так и не понял, за что назначили 11-метровый.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0