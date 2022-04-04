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Мелкадзе: «Никакой радости у меня не может быть, когда «Спартак» находится на десятой позиции»

Мелкадзе сравнил турнирное положение «Сочи» и «Спартака»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе не радуется тому, что его бывшая команда — «Спартак» — занимает десятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

«После перехода в «Сочи» из «Спартака» у меня появилась уверенность? Уверенность давно появилась, просто в «Спартаке» я толком не играл, мне не давали два матча по 90 минут сыграть. Как в «Тамбове» начал играть, так и уверенность, и голы появились, так же после выступления в «Ахмате».

Есть ли удовлетворение или радость от того, что я с «Сочи» на четвертом месте, а «Спартак» — на десятом? У меня никакой радости нет, потому что я болею за ребят, за коллектив, с которым мы вместе вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Никакой радости у меня не может быть, когда «Спартак» находится на десятой позиции. Я рад, что «Сочи» на четвертом и я в «Сочи», а в том, что «Спартак» на десятом, для меня не может быть радости», — цитирует Мелкадзе ТАСС.

25 января Мелкадзе на правах свободного агента перешел из «Спартака» в «Сочи». Мелкадзе является воспитанником «Спартака», футболист выступал за московскую команду с 2014 года.

Источник: https://tass.ru/sport/14270075
Георгий Мелкадзе
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

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Динамо

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П
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 6
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Реми Кабелла

Краснодар

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Зенит

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