Мелкадзе: «Никакой радости у меня не может быть, когда «Спартак» находится на десятой позиции»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе не радуется тому, что его бывшая команда — «Спартак» — занимает десятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

«После перехода в «Сочи» из «Спартака» у меня появилась уверенность? Уверенность давно появилась, просто в «Спартаке» я толком не играл, мне не давали два матча по 90 минут сыграть. Как в «Тамбове» начал играть, так и уверенность, и голы появились, так же после выступления в «Ахмате».

Есть ли удовлетворение или радость от того, что я с «Сочи» на четвертом месте, а «Спартак» — на десятом? У меня никакой радости нет, потому что я болею за ребят, за коллектив, с которым мы вместе вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Никакой радости у меня не может быть, когда «Спартак» находится на десятой позиции. Я рад, что «Сочи» на четвертом и я в «Сочи», а в том, что «Спартак» на десятом, для меня не может быть радости», — цитирует Мелкадзе ТАСС.

25 января Мелкадзе на правах свободного агента перешел из «Спартака» в «Сочи». Мелкадзе является воспитанником «Спартака», футболист выступал за московскую команду с 2014 года.