Медведев: «УЕФА нанес себе техническое поражение»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказал мнение, что УЕФА, приняв ряд решений в отношении российского футбола, нанес себе техническое поражение.

«Зенит» поддерживает заявление РФС. Мы считаем, что такими решениями УЕФА нанес себе техническое поражение", — цитирует ТАСС Медведева.

УЕФА 2 мая сообщил о том, что сборная России не примет участия в Лиге наций сезона-2022/23, молодежная сборная России не проведет заключительные матчи отборочного турнира чемпионата Европы, женская сборная России не выступит на чемпионате Европы 2022 года, а российские клубы — в еврокубках.

Также УЕФА отстранил от участия в международных соревнованиях сборные России по мини-футболу и отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) в тот же день заявила, что организация категорически не согласна с решениями исполкома УЕФА и может подать новые иски в Спортивный арбитражный суд (CAS).