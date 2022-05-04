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Медведев: «УЕФА нанес себе техническое поражение»

Александр Медведев заявил, что «Зенит» поддерживает заявление РФС в отношении решения УЕФА
Читать «СЭ» в
Александр Медведев.
Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказал мнение, что УЕФА, приняв ряд решений в отношении российского футбола, нанес себе техническое поражение.

«Зенит» поддерживает заявление РФС. Мы считаем, что такими решениями УЕФА нанес себе техническое поражение", — цитирует ТАСС Медведева.

УЕФА 2 мая сообщил о том, что сборная России не примет участия в Лиге наций сезона-2022/23, молодежная сборная России не проведет заключительные матчи отборочного турнира чемпионата Европы, женская сборная России не выступит на чемпионате Европы 2022 года, а российские клубы — в еврокубках.

Также УЕФА отстранил от участия в международных соревнованиях сборные России по мини-футболу и отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) в тот же день заявила, что организация категорически не согласна с решениями исполкома УЕФА и может подать новые иски в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Источник: https://tass.ru/sport/14541565
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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