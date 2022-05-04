Полузащитник ЦСКА Обляков рассказал, что легионеры команды еще не до конца адаптировались к РПЛ

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков в интервью тележурналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал, как строятся отношения в команде с легионерами.

«Еще процесс адаптации идет, потому что не так много времени прошло. Мы еще приспосабливаемся друг к другу. В первых матчах играли так, будто знаем друг друга уже несколько лет, но дальше пошел небольшой спад. Надеюсь, мы из него выберемся.

Боятся ли в команде тренера? Уважают. Мы же его слушаем», — сказал Обляков в эфире канала «Россия 24».