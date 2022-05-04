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«Еще процесс адаптации идет». Обляков — о легионерах ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Обляков рассказал, что легионеры команды еще не до конца адаптировались к РПЛ
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков в интервью тележурналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал, как строятся отношения в команде с легионерами.

«Еще процесс адаптации идет, потому что не так много времени прошло. Мы еще приспосабливаемся друг к другу. В первых матчах играли так, будто знаем друг друга уже несколько лет, но дальше пошел небольшой спад. Надеюсь, мы из него выберемся.

Боятся ли в команде тренера? Уважают. Мы же его слушаем», — сказал Обляков в эфире канала «Россия 24».

Иван Обляков
ФК ЦСКА (Москва)
0
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
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 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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Спартак – ЦСКА
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Зенит – Рубин
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П
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Краснодар

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Горан Чаушич

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