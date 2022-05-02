Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 20:30

РФС выразил категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
РФС.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский футбольный союз отреагировал на решение УЕФА об исключении всех российских сборных и клубов из турниров УЕФА до дальнейших уведомлений.

«2 мая УЕФА объявил о серии решений исполнительного комитета союза, накладывающих запрет на участие российских клубов и сборных в соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2022/23 по всем разновидностям футбола. Кроме того, отклонена заявка, декларирующая заинтересованность России в проведении чемпионата Европы в 2028 или 2032 годах.

Российский футбольный союз выражает категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями. РФС продолжит защиту собственных интересов в рамках уже рассматриваемых в Спортивном арбитражном суде в Лозанне дел и оставляет за собой право подачи новых заявлений», — говорится в заявлении пресс-службы РФС.

Как говорится в пресс-релизе УЕФА, решения были приняты в целя обеспечения беспрепятственного проведения турниров в безопасных и спокойных для всех участников условиях.

Основные решения исполкома УЕФА

РФС
Сборная России по футболу
УЕФА
20
12
Читайте также
«Мы купили эти Игры». Вице-президента МОК и главу CAS обвинили в коррупции
«Зенит» потеряет миллиарды, сборной придется играть «товарняки» с Ираном. УЕФА удалил Россию из европейского футбола
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Молодежная сборная России не выступит на Евро-2023
Все решения УЕФА по сборным и клубам из России по мини-футболу
Сборную России отстранили от участия в Лиге наций сезона-2022/23
Циципас поделился мнением по поводу отстранения российских и белорусских теннисистов от Уимблдона
В федерации бадминтона России надеются получить решение по апелляции на отстранение в мае
В CAS рассказали, когда пройдет рассмотрение апелляции РФС на санкции со стороны ФИФА и УЕФА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В РФС назвали беспределом санкции УЕФА к российскому футболу

Газизов о решении УЕФА: «Это было очень ожидаемо! Я расстроен»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости