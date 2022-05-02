РФС выразил категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями

Российский футбольный союз отреагировал на решение УЕФА об исключении всех российских сборных и клубов из турниров УЕФА до дальнейших уведомлений.

«2 мая УЕФА объявил о серии решений исполнительного комитета союза, накладывающих запрет на участие российских клубов и сборных в соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2022/23 по всем разновидностям футбола. Кроме того, отклонена заявка, декларирующая заинтересованность России в проведении чемпионата Европы в 2028 или 2032 годах.

Российский футбольный союз выражает категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями. РФС продолжит защиту собственных интересов в рамках уже рассматриваемых в Спортивном арбитражном суде в Лозанне дел и оставляет за собой право подачи новых заявлений», — говорится в заявлении пресс-службы РФС.

Как говорится в пресс-релизе УЕФА, решения были приняты в целя обеспечения беспрепятственного проведения турниров в безопасных и спокойных для всех участников условиях.

Основные решения исполкома УЕФА