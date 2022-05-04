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Медведев: «Обсуждение будущего Дзюбы в «Зените» продолжается»

Александр Медведев заявил, что Дзюба еще несколько сезонов будет играть на высшем уровне
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что ясность относительно будущего нападающего Артема Дзюбы в клубе еще не наступила. По его словам, обсуждение этого вопроса продолжается.

Контракт 33-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2021/22.

«Есть различные варианты и у нас, и у него, поэтому мы общаемся, обсуждаем, — цитирует ТАСС Медведева. — Я думаю, не за горами то время, когда будет все понятно. То, что Артем еще несколько сезонов поиграет на высшем уровне, нет сомнений».

«Есть регламентные сроки, есть внутренние. Я думаю, что в отпуск все поедут, зная где они будут продолжать свою карьеру», — отметил гендиректор «Зенита», отвечая на вопрос о том, в какие сроки станет понятно, продолжат ли форвард и клуб сотрудничество.

Дзюба в этом сезоне провел 25 матчей в РПЛ, в которых забил 11 голов и отдал 6 передач.

Источник: https://tass.ru/sport/14541573
Артем Дзюба
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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