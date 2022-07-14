Бабаев: «Одного центрального защитника ЦСКА точно приведет. Надеюсь, на этом не ограничимся»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о проблемах команды в центре обороны. Он ответил на вопрос о том, успеет ли клуб привести игроков на эту позицию до начала чемпионата.

«До начала чемпионата, думаю, что нет, — приводит слова Бабаева Sport24. — Но в ближайшее время ожидается усиление на эту позицию. Одного центрального защитника ЦСКА точно приведет. Надеюсь, на этом не ограничимся».

В субботу, 16 июля, ЦСКА сыграет с «Уралом» в матче первого тура МИР Российской премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.