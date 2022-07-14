Бабаев: «Одного центрального защитника ЦСКА точно приведет. Надеюсь, на этом не ограничимся»
Бабаев заявил, что ЦСКА приобретет одного-двух центральных защитников
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о проблемах команды в центре обороны. Он ответил на вопрос о том, успеет ли клуб привести игроков на эту позицию до начала чемпионата.
«До начала чемпионата, думаю, что нет, — приводит слова Бабаева Sport24. — Но в ближайшее время ожидается усиление на эту позицию. Одного центрального защитника ЦСКА точно приведет. Надеюсь, на этом не ограничимся».
В субботу, 16 июля, ЦСКА сыграет с «Уралом» в матче первого тура МИР Российской премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
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|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
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