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Сегодня, 16:45

Бабаев: «Одного центрального защитника ЦСКА точно приведет. Надеюсь, на этом не ограничимся»

Бабаев заявил, что ЦСКА приобретет одного-двух центральных защитников
Карен Саркисян
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о проблемах команды в центре обороны. Он ответил на вопрос о том, успеет ли клуб привести игроков на эту позицию до начала чемпионата.

«До начала чемпионата, думаю, что нет, — приводит слова Бабаева Sport24. — Но в ближайшее время ожидается усиление на эту позицию. Одного центрального защитника ЦСКА точно приведет. Надеюсь, на этом не ограничимся».

В субботу, 16 июля, ЦСКА сыграет с «Уралом» в матче первого тура МИР Российской премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
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 - : -
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