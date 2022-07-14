Петржела о словах Медведева про переход Алберто: «Мы никогда не узнаем правды»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о переходе нападающего Юри Алберто в «Коритнианс».

Ранее генеральный директор питерского клуба Александр Медведев заявил, что трансфер состоялся по инициативе «Зенита».

«Не важно, верю ли я в то, что уход Юри был по инициативе «Зенита» или нет. Главное то, что Альберто уехал и разницы нет, чье это желание было. Мы все равно никогда не узнаем правды. Удачи ему в Бразилии», — цитирует Петржелу Metaratings.ru.

Ранее в рамках двусторонней аренды форвард «Зенита» Алберто отправился в «Коринтианс», а в петербургский клуб перешел вратарь Иван Куарежма. Также состав сине-бело-голубых пополнил полузащитник Густаво Мантуан.