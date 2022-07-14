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Петржела о словах Медведева про переход Алберто: «Мы никогда не узнаем правды»

Петржела поделился мнением о переходе Юри Алберто в «Коринтианс»
Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о переходе нападающего Юри Алберто в «Коритнианс».

Ранее генеральный директор питерского клуба Александр Медведев заявил, что трансфер состоялся по инициативе «Зенита».

«Не важно, верю ли я в то, что уход Юри был по инициативе «Зенита» или нет. Главное то, что Альберто уехал и разницы нет, чье это желание было. Мы все равно никогда не узнаем правды. Удачи ему в Бразилии», — цитирует Петржелу Metaratings.ru.

Ранее в рамках двусторонней аренды форвард «Зенита» Алберто отправился в «Коринтианс», а в петербургский клуб перешел вратарь Иван Куарежма. Также состав сине-бело-голубых пополнил полузащитник Густаво Мантуан.

Источник: https://metaratings.ru/news/petrzhela-my-nikogda-ne-uznaem-pravdu-ob-otezde-yuri-alberto-iz-zenita-1311729/
Властимил Петржела
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ФК Зенит
ФК Коринтианс
Александр Медведев (руководитель)
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