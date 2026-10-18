Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Почему «Зенит» зависит от Глушенкова: разбор игры полузащитника, статистика и роль в команде Семака

«Зенит» — команда Глушенкова. Как именно Максим управляет игрой чемпиона?

Иван Бровар
Корреспондент отдела футбола
Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболист, который делает разницу.

Максим Глушенков — человек настроения. Он может провалить встречу против середняка, а может творить магию в матче с конкурентом за чемпионство. Футболиста часто упрекают в отсутствии лидерских качеств и нестабильности. Мол, никогда не знаешь, когда он на деле выстрелит и тем более куда в итоге попадет снаряд: произойдет удаление против «Спартака» или классная игра с «Краснодаром». Однако влияние полузащитника на футбол Семака все очевиднее. Рассказываем, в чем и как оно проявляется.

Максим Глушенков.Глушенков тащит «Зенит» к чемпионству. «Краснодар» не может компенсировать потерю Кривцова и Сперцяна

Голы Глушенкова — закономерность

Забитые мячи Максима — самый очевидный и наглядный пример его успешной игры. Но за верхушкой айсберга кроется планомерная и кропотливая работа. Десятка петербуржцев не просто лидирует в гонке бомбардиров вместе с Александром Соболевым. Полузащитник также лучший по ряду ключевых атакующих показателей. Никто в этом сезоне РПЛ не бьет по воротам и не попадает в створ так часто, как он, — 40 ударов и 19 в створ.

В такой нацеленности на гол считываются минимум два фактора. Первый — Глушенков определенно умеет создавать моменты сам себе. Он не ярко выраженный форвард, на которого работает вся команда. Наоборот, зачастую сам занимается доставкой мяча в финальную треть. Поэтому его результативность — следствие большого количества удачных индивидуальных действий.

Второй момент — непредсказуемость и эффективность. Тепловая карта передвижений Глушенкова в текущем сезоне показывает, что плеймейкер тяготеет к правому флангу, но может появиться и создать остроту как слева, так и в центре. В том числе такое разнообразие и приводит к тому, что на забитый мяч Максиму в среднем требуется 90,25 минуты — самый высокий показатель из всех футболистов, забивших не менее трех голов. При этом разнообразие позиций, из которых отличается «десятка», петербуржцев впечатляет.

Самое интересное в том, что индивидуальные действия Глушенкова постепенно становятся залогом командных результатов и перманентным предвестником голевых моментов. Максим справляется с ролью архитектора на поле, и это не случайность, ведь его старания можно проследить не только по ярчайшей первой трети РПЛ-2026/27.

Глушенков — генератор остроты

Максим становился лучшим ассистентом Премьер-лиги еще в «Локо» в чемпионате-2023/24. Почти за два с половиной сезона в Петербурге он не приближался к своим праймовым показателям, но это совсем не означает, что полузащитник не ведет командную игру. Например, в текущем розыгрыше Глушенков расположился в топ-5 лиги по ожидаемым голевым передачам и в первой десятке по созданным шансам.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Максим Глушенков и&nbsp;тренер Анатолий Тимощук.Почему Глушенков при таланте уровня «Барсы» может быть звездой только в «Зените» и РПЛ. Мнение Рабинера

В прошлом чемпионате Максим контролировал командные взаимодействия ровно таким же образом. Безусловно, в каких-то матчах он мог пропасть с радаров, но на дистанции демонстрировал класс. В сезоне-25/26 Глушенков закрепился в топе РПЛ и стал лучшим в «Зените» по, загибайте пальцы, ассистам, гол+пас, созданным для партнеров шансам и ожидаемым голевым передачам.

Тезис о нестабильности Максима действительно имеет право на жизнь, однако, играя вдолгую, он все равно приносит результат. Более того, 27-летний россиянин его создает как для себя, так и для одноклубников. В Премьер-лиге хватает умеющих реализовать момент футболистов, но тех, кто способен и придумать, и воплотить, не так много. Глушенков определенно один из них.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главная загадка Глушенкова

Собственно, она сформулирована в первом же предложении этого текста. В стартовом туре сезона Семак заменил Глушенкова уже в перерыве. В следующем матче игрок ответил хет-триком. Чуть позже провалил битву со «Спартаком», а в минувшие выходные внес решающий вклад в победу над лидировавшим «Краснодаром». Иными словами, спады в определенных отрезках — такая же характерная черта Максима, как и яркие вспышки. Однако, судя по результатам, второго все же значительно больше.

Возможно, понять Глушенкова поможет его интервью, в котором он признавался, что не рассматривает варианты трансфера не в топ-клуб. Только большая команда и только борьба за трофеи. Нечто подобное Максим выкинул еще в 2024-м, когда подвергся критике за мнение, что контрольные матчи сборной против соперников из подвалов рейтинга ФИФА его не мотивируют.

В данном контексте возникает вопрос — как тренерскому штабу использовать такого игрока наиболее эффективно? Последняя встреча с «быками» показала интересное решение Семака. Максим появился справа, но не прошло и десяти минут, как полузащитник начал чаще смещаться в центр и меняться позициями с одноклубниками. Создалось впечатление, что Глушенков действует там, где ему комфортнее здесь и сейчас, ищет варианты и не так сильно привязан к позиции. Стоит отдать должное и Семаку, и самому игроку — получилось креативно и органично.

Максим Глушенков и&nbsp;Валерий Карпин.Глушенков — под атакой из-за циничных слов о сборной. Сыграет ли он при Карпине за Россию после такого?

Впрочем, на другую загадку Максима еще предстоит ответить. А может, и не стоит. Болельщики и эксперты часто упрекают полузащитника в отсутствии лидерских качеств. Вот что думает по этому поводу сам Глушенков: «Это не мое, наверное. Я тут при чем, я лидер раздевалки? У нас есть капитан».

Пользуясь советами главного амбассадора верных формулировок Станислава Черчесова, стоит разграничить понятия лидера и лучшего игрока. Бывает, что оба качества соединяются, но по большому счету это вовсе не обязательная опция. Чтобы «Зенит» побеждал и продолжал штамповать титулы, Максиму не нужно вести за собой. Его креатива и влияния на игру хватает с лихвой, а матчи с большими соперниками показывают, что лучшая версия Глушенкова — та, в которой ему комфортно. Банально, но ведь работает же!

***

Сыграем в игру? Вспомните без поисковиков и подсказок пять последних российских плеймейкеров, которые определяли игровой рисунок грандов РПЛ. Ну, скажем, Батраков. Быть может, Алексей Миранчук, тогда еще юный Головин, до него Дзагоев. В «Зените» Аршавин. Вот только с момента дебюта Андрея Сергеевича за резерв петербуржцев прошло уже 27 лет. Ровно в тот год Максим Глушенков появился на свет.

Все это не к тому, чтобы жалеть несчастных футболистов-миллионеров и тому подобное. А к тому, что случай Глушенкова, его последовательное развитие и ключевые функции определяют успех команды. В РПЛ последних лет примеров таких плеймейкеров с российским паспортом не так много. От этого они еще более ценные.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
Читайте также
Даку становится своим, Помазун провалил шанс вытеснить Максименко, а новый контракт не идет на пользу Барко. Что происходит в «Спартаке»
«Олейников не затерялся бы и в «Зените». А над моими словами о Гладышеве смеялись!» Гришин — о дерби
Футболист «Полимера» Даниил Винтер погиб в ДТП
Популярное видео
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и все матчи
«Зенит» снова хорош. Как питерцы без Вендела вернулись в статус главного претендента на золото?
Даку: «Я уже хорошо адаптирован, сейчас мне нужно просто забивать голы»
«Спартак» — «Рубин»: во сколько начало матча РПЛ
Даку рассказал о разговоре с Карседо по поводу игрового времени: «Я жду своего момента»
«Динамо» — ЦСКА: во сколько начало матча РПЛ
Гришин предсказал ничью в дерби «Динамо» — ЦСКА
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Олейников не затерялся бы и в «Зените». А над моими словами о Гладышеве смеялись!» Гришин — о дерби

«Зенит» снова хорош. Как питерцы без Вендела вернулись в статус главного претендента на золото?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости