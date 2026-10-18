«Зенит» — команда Глушенкова. Как именно Максим управляет игрой чемпиона?

Футболист, который делает разницу.

Максим Глушенков — человек настроения. Он может провалить встречу против середняка, а может творить магию в матче с конкурентом за чемпионство. Футболиста часто упрекают в отсутствии лидерских качеств и нестабильности. Мол, никогда не знаешь, когда он на деле выстрелит и тем более куда в итоге попадет снаряд: произойдет удаление против «Спартака» или классная игра с «Краснодаром». Однако влияние полузащитника на футбол Семака все очевиднее. Рассказываем, в чем и как оно проявляется.

Голы Глушенкова — закономерность

Забитые мячи Максима — самый очевидный и наглядный пример его успешной игры. Но за верхушкой айсберга кроется планомерная и кропотливая работа. Десятка петербуржцев не просто лидирует в гонке бомбардиров вместе с Александром Соболевым. Полузащитник также лучший по ряду ключевых атакующих показателей. Никто в этом сезоне РПЛ не бьет по воротам и не попадает в створ так часто, как он, — 40 ударов и 19 в створ.

В такой нацеленности на гол считываются минимум два фактора. Первый — Глушенков определенно умеет создавать моменты сам себе. Он не ярко выраженный форвард, на которого работает вся команда. Наоборот, зачастую сам занимается доставкой мяча в финальную треть. Поэтому его результативность — следствие большого количества удачных индивидуальных действий.

Второй момент — непредсказуемость и эффективность. Тепловая карта передвижений Глушенкова в текущем сезоне показывает, что плеймейкер тяготеет к правому флангу, но может появиться и создать остроту как слева, так и в центре. В том числе такое разнообразие и приводит к тому, что на забитый мяч Максиму в среднем требуется 90,25 минуты — самый высокий показатель из всех футболистов, забивших не менее трех голов. При этом разнообразие позиций, из которых отличается «десятка», петербуржцев впечатляет.

Самое интересное в том, что индивидуальные действия Глушенкова постепенно становятся залогом командных результатов и перманентным предвестником голевых моментов. Максим справляется с ролью архитектора на поле, и это не случайность, ведь его старания можно проследить не только по ярчайшей первой трети РПЛ-2026/27.

Глушенков — генератор остроты

Максим становился лучшим ассистентом Премьер-лиги еще в «Локо» в чемпионате-2023/24. Почти за два с половиной сезона в Петербурге он не приближался к своим праймовым показателям, но это совсем не означает, что полузащитник не ведет командную игру. Например, в текущем розыгрыше Глушенков расположился в топ-5 лиги по ожидаемым голевым передачам и в первой десятке по созданным шансам.

В прошлом чемпионате Максим контролировал командные взаимодействия ровно таким же образом. Безусловно, в каких-то матчах он мог пропасть с радаров, но на дистанции демонстрировал класс. В сезоне-25/26 Глушенков закрепился в топе РПЛ и стал лучшим в «Зените» по, загибайте пальцы, ассистам, гол+пас, созданным для партнеров шансам и ожидаемым голевым передачам.

Тезис о нестабильности Максима действительно имеет право на жизнь, однако, играя вдолгую, он все равно приносит результат. Более того, 27-летний россиянин его создает как для себя, так и для одноклубников. В Премьер-лиге хватает умеющих реализовать момент футболистов, но тех, кто способен и придумать, и воплотить, не так много. Глушенков определенно один из них.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главная загадка Глушенкова

Собственно, она сформулирована в первом же предложении этого текста. В стартовом туре сезона Семак заменил Глушенкова уже в перерыве. В следующем матче игрок ответил хет-триком. Чуть позже провалил битву со «Спартаком», а в минувшие выходные внес решающий вклад в победу над лидировавшим «Краснодаром». Иными словами, спады в определенных отрезках — такая же характерная черта Максима, как и яркие вспышки. Однако, судя по результатам, второго все же значительно больше.

Возможно, понять Глушенкова поможет его интервью, в котором он признавался, что не рассматривает варианты трансфера не в топ-клуб. Только большая команда и только борьба за трофеи. Нечто подобное Максим выкинул еще в 2024-м, когда подвергся критике за мнение, что контрольные матчи сборной против соперников из подвалов рейтинга ФИФА его не мотивируют.

В данном контексте возникает вопрос — как тренерскому штабу использовать такого игрока наиболее эффективно? Последняя встреча с «быками» показала интересное решение Семака. Максим появился справа, но не прошло и десяти минут, как полузащитник начал чаще смещаться в центр и меняться позициями с одноклубниками. Создалось впечатление, что Глушенков действует там, где ему комфортнее здесь и сейчас, ищет варианты и не так сильно привязан к позиции. Стоит отдать должное и Семаку, и самому игроку — получилось креативно и органично.

Впрочем, на другую загадку Максима еще предстоит ответить. А может, и не стоит. Болельщики и эксперты часто упрекают полузащитника в отсутствии лидерских качеств. Вот что думает по этому поводу сам Глушенков: «Это не мое, наверное. Я тут при чем, я лидер раздевалки? У нас есть капитан».

Пользуясь советами главного амбассадора верных формулировок Станислава Черчесова, стоит разграничить понятия лидера и лучшего игрока. Бывает, что оба качества соединяются, но по большому счету это вовсе не обязательная опция. Чтобы «Зенит» побеждал и продолжал штамповать титулы, Максиму не нужно вести за собой. Его креатива и влияния на игру хватает с лихвой, а матчи с большими соперниками показывают, что лучшая версия Глушенкова — та, в которой ему комфортно. Банально, но ведь работает же!

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Сыграем в игру? Вспомните без поисковиков и подсказок пять последних российских плеймейкеров, которые определяли игровой рисунок грандов РПЛ. Ну, скажем, Батраков. Быть может, Алексей Миранчук, тогда еще юный Головин, до него Дзагоев. В «Зените» Аршавин. Вот только с момента дебюта Андрея Сергеевича за резерв петербуржцев прошло уже 27 лет. Ровно в тот год Максим Глушенков появился на свет.

Все это не к тому, чтобы жалеть несчастных футболистов-миллионеров и тому подобное. А к тому, что случай Глушенкова, его последовательное развитие и ключевые функции определяют успех команды. В РПЛ последних лет примеров таких плеймейкеров с российским паспортом не так много. От этого они еще более ценные.