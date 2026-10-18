«Динамо» — ЦСКА: Обляков реализовал пенальти

ЦСКА сравнял счет в матче с «Динамо» в 11-м туре РПЛ — 1:1.

В конце первого тайма полузащитник армейцев Иван Обляков реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой защитника Николаса Маричаля в своей штрафной.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

18 октября, 16:15. ВТБ Арена (Москва)

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