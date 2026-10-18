Возле стадиона «Спартака» открыли памятник Никите Симоняну

«Спартак» перед матчем 11-го тура РПЛ против «Рубина» открыл памятник Никите Симоняну на домашнем стадионе.

12 октября исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного футболиста и тренера.

В качестве игрока Симонян вместе со «Спартаком» четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — Кубок страны (1950, 1958). В качестве тренера он дважды приводил красно-белых к титулу чемпиона СССР (1962, 1969) и трижды — к победе в Кубке СССР (1963, 1965, 1971).

Также Симонян выступал за «Крылья Советов», был главным тренером ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР.

Симонян ушел из жизни 23 ноября и был похоронен на Ваганьковском кладбище.

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