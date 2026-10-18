Защитник «Ахмата» Сидибе пытался спровоцировать Соболева в микст-зоне после матча РПЛ

Полузащитник «Ахмата» Калиду Сидибе пытался спровоцировать нападающего «Зенита» Александра Соболева на выходе из микст-зоны после матча 11-го тура РПЛ на «Газпром Арене».

«Зенит» обыграл «Ахмат» со счетом 3:2. Соболев и Сидибе прошли мимо журналистов в микст-зоне в одно время.

«Come, come, come!» (англ. Давай, давай, давай!) — подзывал Соболева Сидибе.

В добавленное к матчу время между Соболевым и Сидибе произошел конфликт, форвард «Зенита» получил желтую карточку за эмоциональное поведение, партнеры по команде сдерживали его. Сразу после финального свистка Сидибе побежал в подтрибунное помещение, предлагая Соболеву разобраться там.

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