Партнеры сдерживали Соболева в конце матча «Зенита» с «Ахматом»

Форвард «Зенита» Александр Соболев получил желтую карточку в конце матча с «Ахматом» (3:2) в 11-м туре РПЛ.

В добавленное время партнерам по команде пришлось сдерживать форварда после конфликта с полузащитником «Ахмата» Калиду Сидибе, который предложил Соболеву покинуть поле.

После финального свистка игрок грозненской команды обратился к Соболеву с предложением выяснить отношения в подтрибунном помещении.

«Зенит» набрал 24 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» с 11 очками — на 13-й строчке.

В следующем туре 25 октября петербуржцы примут на своем поле махачкалинское «Динамо», а грозненцы 23 октября дома сыграют с «Оренбургом».

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