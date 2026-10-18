Дочь Симоняна — об открытии памятника отцу у арены «Спартака»: «Теперь папа снова на родном стадионе»

Виктория Симонян, дочь экс-футболиста и тренера «Спартака» Никиты Симоняна, прокомментировала открытие памятника отцу на стадионе красно-белых.

Открытие состоялось 18 октября перед домашним матчем «Спартака» с «Рубином» в 11-м туре РПЛ.

«Очень волнующий и торжественный момент. Мой отец работал вдохновенно, отдавая всего себя любимому футболу. Он был истинным спартаковцем, говорил, что умрет в форме «Спартака», практически так и произошло. Самым большим подарком для папы были победы «Спартака». Теперь папа снова на родном стадионе», — сказала Виктория Симонян.

В качестве игрока Симонян вместе со «Спартаком» четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — Кубок СССР (1950, 1958). В качестве тренера он дважды приводил красно-белых к титулу чемпиона СССР (1962, 1969) и трижды — к победе в Кубке (1963, 1965, 1971).

Симонян ушел из жизни 23 ноября и был похоронен на Ваганьковском кладбище.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max