«Динамо» обыграло ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ

В воскресенье, 18 октября, в Москве состоится центральный матч 11-го тура РПЛ. «Динамо» примет ЦСКА в столичном дерби.

После десяти туров обе команды набрали по 22 очка. «Динамо» занимает первое место благодаря большему количеству побед, а ЦСКА располагается на второй строчке. При этом армейцы остаются единственной командой РПЛ, которая еще не проигрывала в сезоне-2026/27.

В предыдущем туре бело-голубые на выезде победили «Рубин» (1:0), а ЦСКА дома разгромил «Родину» (3:0). Динамовцы выиграли семь из десяти матчей чемпионата, но дважды потерпели поражения. Армейцы одержали шесть побед и четыре раза сыграли вничью.

«СЭ» будет подробно следить за матчем «Динамо» — ЦСКА. Присоединяйтесь!