Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Таблица Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Live

Live

Сегодня, 18:10

«Динамо» обыграло ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 11-го тура чемпионата России.

Фото «СЭ»
Новое Ранее
LiveLive
18:11

«Динамо» обыграло ЦСКА и возглавило таблицу РПЛ

Матч завершился со счетом 3:1.

«Динамо» победило благодаря голам в концовке. Бело-голубые набрали 25 очков и возглавили таблицу РПЛ. ЦСКА с 22 очками — на третьей строчке.

18:10

90+4-я минута. Желтая карточка Глебову за срыв атаки ЦСКА.

18:10

В воскресенье, 18 октября, «Динамо» победило ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
18 октября, 16:15. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
ЦСКА

18:08

«Динамо» забивает третий гол в ворота ЦСКА

90+3-я минута. ГООЛ! Контратака «Динамо» — Гутьеррес нашел Сергеева, который отдал на пустые ворота Окишору — 3:1.

18:07

90-я минута. Четыре минуты добавлено ко второму тайму.

Фернандес получил желтую карточку за срыв атаки ЦСКА.

18:05

«Динамо» выходит вперед в матче с ЦСКА

88-я минута. ГООЛ! Подача углового от Бителло и Фернандес замыкает навес ударом в дальний угол — 2:1.

18:04

88-я минута. Диктор объявил, что почти 24 тысячи человек сегодня на стадионе.

18:03

87-я минута. «Динамо» старается быть активнее в концовке. Много движения от бело-голубых. ЦСКА играет вторым номером.

18:01

85-я минута. Игдисамов присел на одну ногу. Одышка появилась у тренера ЦСКА. Концовка будет нервной.

17:58

82-я минута. У ЦСКА Олейников уступил место на поле Фирову.

17:57

81-я минута. Тюкавин уступил место на поле Сергееву.

17:56

80-я минута. Матеус Алвес вбежал в штрафную и рухнул. Арбитр показывает, что была игра в мяч.

17:54

78-я минута. Окишор сразу приступил к делу. Мяч после его дальнего удара улетел на трибуны.

17:53

77-я минута. Окишор заменил Гладышева у «Динамо».

17:52

75-я минута. Матеус Алвес мог забивать! Получил мяч в штрафной, убрал под левую и пробил мимо штанги. Лунев только наблюдал за моментом.

17:49

73-я минута. Тюкавин прессингует Торопа и вынуждает кипера допустить потерю.

17:47

71-я минута. Бителло вывел Гладышева один на один. Ярослав попал в штангу!

17:46

70-я минута. Освежил атаку Игдисамов — Воронов заменил Лусиано Гонду.

17:45

69-я минута. У «Динамо» двойная замена — Гутьеррес и Осипенко вышли вместо Скопинцева и Гомеса.

17:44

68-я минута. У ЦСКА замена — Матеус Алвес вышел вместо Кирилла Глебова.

17:43

67-я минута. Маричаль решился на удар издали. Смело и неточно. Шварц аплодирует за попытку.

17:42

66-я минута. Фомин забросил мяч на Гладышева, но и тут Тороп все прочитал и вовремя вышел из ворот.

17:40

64-я минута. Много потерь в эти минуты. Мяч не покидает центра поля.

17:37

61-я минута. Хавбек «Динамо» Глебов выслушал устное предупреждение от арбитра за излишние эмоции. Повышается градус игры.

17:35

59-я минута. Аззи завершал ударом навес слева. Скопинцев помешал этому как мог. Угловой для ЦСКА.

17:34

58-я минута. ЦСКА контролирует мяч с начала второго тайма. «Динамо» полагается пока лишь на контратаки.

17:32

55-я минута. Тороп снова успешно сыграл на выходе. Гладышев вбегал во вратарскую.

17:30

53-я минута. Глебов выдал разрезающий пас на Бителло. Тороп прочитал эту задумку и сыграл на мяче.

17:27

50-я минута. Артур Гомес грубовато снес соотечественника Жоау Виктора. Пока без желтой карточки для игрока «Динамо».

17:25

48-я минута. Скопинцев не заметил забегания Гладышева в штрафную ЦСКА и допустил потерю.

17:24

46-я минута. Начался второй тайм. Продолжаем.

17:06

Прозвучал свисток на перерыв. Ярчайший первый тайм. Отдыхаем!

17:05

45+2-я минута. Голевой шанс у Фомина! Гладышев выкатил почти на пустые ворота, но Даниил пробил в Торопа.

17:04

45+1-я минута. Две минуты добавлено к первому тайму.

17:03

45-я минута. Фомин не успел к мячу и снес Облякова. Желтая карточка.

17:02

44-я минута. Бителло вторым касанием наносил удар. Не помешал бразильцу даже нависающий Кисляк. Тороп в падении спас.

17:01

ЦСКА сравнял счет в матче с «Динамо»

43-я минута. ГООЛ! Обляков четко уложил мяч в угол — 1:1.

17:00

43-я минута. Пенальти! Круговой прострелил и угодил в руку Маричалю. 100-процентный 11-метровый.

16:59

41-я минута. Круговой головой прокинул мяч во вратарскую «Динамо» и Гонду бил в упор, но попал прямо в Лунева.

16:56

38-я минута. Абдулкадыров бил с разворота. Слабый удар получился, но в створ.

16:55

37-я минута. Тороп вовремя вышел из ворот и вмешался в эпизод. Яркая игра пошла.

16:52

Удаление Лунева отменено после вмешательства ВАР

35-я минута. Отмена красной карточки Луневу. Глебов падал, но контакта не было.

16:51

Лунев получил прямую красную карточку

34-я минута. Вратарь «Динамо» вышел из ворот и сбил Глебова. Ждем деталей и повторов.

16:50

33-я минута. «Динамо» прямо сейчас лидирует в таблице РПЛ. Воодушевлены фанаты бело-голубых. А Шварц очень спокоен.

16:49

«Динамо» вышло вперед в матче с ЦСКА

31-я минута. ГООЛ! Тюкавин открыл счет в матче 1:0. Слабо бил в ближний угол и Тороп упустил мяч. Грубая ошибка кипера армейцев.

16:46

28-я минута. Гонду желтую карточку получил после контакта со Скопинцевым.

16:44

26-я минута. Скопинцев получил от Лусиано Гонду — высоко поднял ногу аргентинец и заехал защитнику «Динамо» по голове.

16:42

24-я минута. Тюкавин подставился под Облякова. Хавбек ЦСКА рухнул на газон.

16:39

22-я минута. Глебов мягко бил из-за пределов штрафной. Лунев среагировал. Круговой пытался добить, но не попал в створ.

16:38

21-я минута. «Динамо» ушло от высокого прессинга и просто встречает ЦСКА на своей половине.

16:36

19-я минута. Офсайд был, и залез в него Гомес. Именно он забивал в ворота ЦСКА.

16:36

18-я минута. Глебов затолкал мяч в ворота, но сделал это из положения вне игры. Ждем повтор.

16:34

16-я минута. Маричаль едва не занес мяч в ворота ЦСКА после углового от Бителло.

16:32

14-я минута. Данилов пальнул со штрафного. Мяч задел Гонду и едва не залетел в угол.

16:32

14-я минута. Пауза в игре. Игдисамов подозвал Кругового и что-то обсуждает с защитником.

16:30

12-я минута. Круговой неплохо подал во вратарскую. Гонду держали двое, до удара не дошло.

16:28

10-я минута. «Динамо» забрало мяч себе. ЦСКА не прессингует вовсе.

16:26

8-я минута. Гомес пытался выбить мяч и влетел в ноги Аззи. Жесткий фол, но игровой.

16:25

7-я минута. Плотно в центре поля. Команды хотят навязать свой футбол.

16:24

5-я минута. Гладышев сближался с воротами Торопа, но его удар заблокировали.

16:20

2-я минута. Мяч у ЦСКА в эти минуты. «Динамо» прессингует высоко.

16:18

Матч «Динамо» — ЦСКА начался

1-я минута. Поехали!

16:14

Команда уже появились на поле. Начнем через несколько минут.

15:14

Стартовый состав ЦСКА

ЦСКА: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Абдулкадыров, Данилов, Аззи, Кисляк, Обляков, Олейников, Глебов, Лусиано.

Запасные: Бориско, Баровский, Матеус Рейс, Филюшин, Лукин, Матеус Алвес, Козлов, Кармо, Мусаев, Попович, Фиров, Воронов.

15:14

Стартовый состав «Динамо»

«Динамо»: Лунев, Маричаль, Фернандес, Рикардо, Скопинцев, Глебов, Фомин, Бителло, Гомес, Тюкавин, Гладышев.

Запасные: Расулов, Лещук, Осипенко, Зайдензаль, Миранчук, Окишор, Гутьеррес, Сергеев, Казимир.

8:10

«Динамо» — ЦСКА: личные встречи

«Динамо» и ЦСКА провели 78 матчей во всех турнирах. Бело-голубые выиграли 31 встречу, армейцы — 27, еще 20 игр завершились вничью. Разница мячей — 110:106 в пользу «Динамо».

В сезоне-2025/26 соперники обменялись гостевыми победами в РПЛ. В августе ЦСКА выиграл на поле «Динамо» со счетом 3:1, а в марте бело-голубые разгромили армейцев на их стадионе — 4:1.

В апреле 2025 года команды также встречались в Кубке России. Основное время завершилось без голов — 0:0.

8:00

«Динамо» — ЦСКА: судьи матча

Главным арбитром матча назначен Андрей Прокопов. Ассистенты — Дмитрий Сафьян и Алексей Ермилов. ВАР — Артур Федоров, ассистент ВАР — Павел Шадыханов.

7:50

Где смотреть трансляцию матча «Динамо» — ЦСКА

В прямом эфире московское дерби покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 16.05 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

7:40

Дата, место и время начала матча «Динамо» — ЦСКА

Матч 11-го тура РПЛ между московскими «Динамо» и ЦСКА состоится в воскресенье, 18 октября, на «ВТБ Арене». Начало встречи — в 16.15 по московскому времени.

7:30

В воскресенье, 18 октября, в Москве состоится центральный матч 11-го тура РПЛ. «Динамо» примет ЦСКА в столичном дерби.

После десяти туров обе команды набрали по 22 очка. «Динамо» занимает первое место благодаря большему количеству побед, а ЦСКА располагается на второй строчке. При этом армейцы остаются единственной командой РПЛ, которая еще не проигрывала в сезоне-2026/27.

В предыдущем туре бело-голубые на выезде победили «Рубин» (1:0), а ЦСКА дома разгромил «Родину» (3:0). Динамовцы выиграли семь из десяти матчей чемпионата, но дважды потерпели поражения. Армейцы одержали шесть побед и четыре раза сыграли вничью.

«СЭ» будет подробно следить за матчем «Динамо» — ЦСКА. Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
4
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости