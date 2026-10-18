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Сегодня, 18:10
«Динамо» обыграло ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 11-го тура чемпионата России.
«Динамо» обыграло ЦСКА и возглавило таблицу РПЛ
Матч завершился со счетом 3:1.
«Динамо» победило благодаря голам в концовке. Бело-голубые набрали 25 очков и возглавили таблицу РПЛ. ЦСКА с 22 очками — на третьей строчке.
«Динамо» забивает третий гол в ворота ЦСКА
90+3-я минута. ГООЛ! Контратака «Динамо» — Гутьеррес нашел Сергеева, который отдал на пустые ворота Окишору — 3:1.
90-я минута. Четыре минуты добавлено ко второму тайму.
Фернандес получил желтую карточку за срыв атаки ЦСКА.
«Динамо» выходит вперед в матче с ЦСКА
88-я минута. ГООЛ! Подача углового от Бителло и Фернандес замыкает навес ударом в дальний угол — 2:1.
87-я минута. «Динамо» старается быть активнее в концовке. Много движения от бело-голубых. ЦСКА играет вторым номером.
85-я минута. Игдисамов присел на одну ногу. Одышка появилась у тренера ЦСКА. Концовка будет нервной.
75-я минута. Матеус Алвес мог забивать! Получил мяч в штрафной, убрал под левую и пробил мимо штанги. Лунев только наблюдал за моментом.
69-я минута. У «Динамо» двойная замена — Гутьеррес и Осипенко вышли вместо Скопинцева и Гомеса.
66-я минута. Фомин забросил мяч на Гладышева, но и тут Тороп все прочитал и вовремя вышел из ворот.
61-я минута. Хавбек «Динамо» Глебов выслушал устное предупреждение от арбитра за излишние эмоции. Повышается градус игры.
59-я минута. Аззи завершал ударом навес слева. Скопинцев помешал этому как мог. Угловой для ЦСКА.
58-я минута. ЦСКА контролирует мяч с начала второго тайма. «Динамо» полагается пока лишь на контратаки.
53-я минута. Глебов выдал разрезающий пас на Бителло. Тороп прочитал эту задумку и сыграл на мяче.
50-я минута. Артур Гомес грубовато снес соотечественника Жоау Виктора. Пока без желтой карточки для игрока «Динамо».
45+2-я минута. Голевой шанс у Фомина! Гладышев выкатил почти на пустые ворота, но Даниил пробил в Торопа.
44-я минута. Бителло вторым касанием наносил удар. Не помешал бразильцу даже нависающий Кисляк. Тороп в падении спас.
ЦСКА сравнял счет в матче с «Динамо»
43-я минута. ГООЛ! Обляков четко уложил мяч в угол — 1:1.
43-я минута. Пенальти! Круговой прострелил и угодил в руку Маричалю. 100-процентный 11-метровый.
41-я минута. Круговой головой прокинул мяч во вратарскую «Динамо» и Гонду бил в упор, но попал прямо в Лунева.
Удаление Лунева отменено после вмешательства ВАР
35-я минута. Отмена красной карточки Луневу. Глебов падал, но контакта не было.
Лунев получил прямую красную карточку
34-я минута. Вратарь «Динамо» вышел из ворот и сбил Глебова. Ждем деталей и повторов.
33-я минута. «Динамо» прямо сейчас лидирует в таблице РПЛ. Воодушевлены фанаты бело-голубых. А Шварц очень спокоен.
«Динамо» вышло вперед в матче с ЦСКА
31-я минута. ГООЛ! Тюкавин открыл счет в матче 1:0. Слабо бил в ближний угол и Тороп упустил мяч. Грубая ошибка кипера армейцев.
26-я минута. Скопинцев получил от Лусиано Гонду — высоко поднял ногу аргентинец и заехал защитнику «Динамо» по голове.
22-я минута. Глебов мягко бил из-за пределов штрафной. Лунев среагировал. Круговой пытался добить, но не попал в створ.
Стартовый состав ЦСКА
ЦСКА: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Абдулкадыров, Данилов, Аззи, Кисляк, Обляков, Олейников, Глебов, Лусиано.
Запасные: Бориско, Баровский, Матеус Рейс, Филюшин, Лукин, Матеус Алвес, Козлов, Кармо, Мусаев, Попович, Фиров, Воронов.
Стартовый состав «Динамо»
«Динамо»: Лунев, Маричаль, Фернандес, Рикардо, Скопинцев, Глебов, Фомин, Бителло, Гомес, Тюкавин, Гладышев.
Запасные: Расулов, Лещук, Осипенко, Зайдензаль, Миранчук, Окишор, Гутьеррес, Сергеев, Казимир.
«Динамо» — ЦСКА: личные встречи
«Динамо» и ЦСКА провели 78 матчей во всех турнирах. Бело-голубые выиграли 31 встречу, армейцы — 27, еще 20 игр завершились вничью. Разница мячей — 110:106 в пользу «Динамо».
В сезоне-2025/26 соперники обменялись гостевыми победами в РПЛ. В августе ЦСКА выиграл на поле «Динамо» со счетом 3:1, а в марте бело-голубые разгромили армейцев на их стадионе — 4:1.
В апреле 2025 года команды также встречались в Кубке России. Основное время завершилось без голов — 0:0.
«Динамо» — ЦСКА: судьи матча
Главным арбитром матча назначен Андрей Прокопов. Ассистенты — Дмитрий Сафьян и Алексей Ермилов. ВАР — Артур Федоров, ассистент ВАР — Павел Шадыханов.
Где смотреть трансляцию матча «Динамо» — ЦСКА
В прямом эфире московское дерби покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 16.05 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Динамо» — ЦСКА
Матч 11-го тура РПЛ между московскими «Динамо» и ЦСКА состоится в воскресенье, 18 октября, на «ВТБ Арене». Начало встречи — в 16.15 по московскому времени.
В воскресенье, 18 октября, в Москве состоится центральный матч 11-го тура РПЛ. «Динамо» примет ЦСКА в столичном дерби.
После десяти туров обе команды набрали по 22 очка. «Динамо» занимает первое место благодаря большему количеству побед, а ЦСКА располагается на второй строчке. При этом армейцы остаются единственной командой РПЛ, которая еще не проигрывала в сезоне-2026/27.
В предыдущем туре бело-голубые на выезде победили «Рубин» (1:0), а ЦСКА дома разгромил «Родину» (3:0). Динамовцы выиграли семь из десяти матчей чемпионата, но дважды потерпели поражения. Армейцы одержали шесть побед и четыре раза сыграли вничью.
«СЭ» будет подробно следить за матчем «Динамо» — ЦСКА. Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
4
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|3 : 1
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1