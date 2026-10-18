«Зенит» — «Ахмат»: Сидибе предложил Соболеву разобраться в подтрибунке после завершения матча

Полузащитник «Ахмата» Калиду Сидибе и форвард «Зенита» Александр Соболев продолжили выяснять отношения после завершения матча 11-го тура РПЛ.

Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 3:2. В конце матча Соболев получил желтую карточку, а Вильмару Барриосу и другим футболистам сине-бело-голубых пришлось сдерживать нападающего, который пытался что-то сказать сопернику.

Сразу после финального свистка Сидибе побежал в подтрибунное помещение, предлагая Соболеву разобраться там. Нападающий «Зенита» побежал следом за игроком «Ахмата». Партнерам по команде снова пришлось сдерживать форварда.

«Зенит» набрал 24 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» с 11 очками — на 13-й строчке.

В следующем туре 25 октября петербуржцы примут на своем поле махачкалинское «Динамо», а грозненцы 23 октября дома сыграют с «Оренбургом».

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