Самородов: «Помогал удерживать Соболева, потому что надо в футбол играть»

Нападающий «Ахмата» Максим Самородов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о стычке между одноклубником Калиду Сидибе и форвардом «Зенита» Александром Соболевым в концовке матча 11-го тура РПЛ.

18 октября «Зенит» дома обыграл «Ахмат» со счетом 3:2.

— Сидибе сказал Соболеву что-то неприятное?

— Якобы да, но я ничего не слышал.

— Ты помогал удерживать Соболева, стоял рядом с Барриосом.

— Помогал. Потому что надо в футбол играть, — сказал Самородов «СЭ».

В добавленное к матчу время Соболев получил желтую карточку, а Вильмару Барриосу и другим футболистам сине-бело-голубых пришлось сдерживать нападающего, который пытался что-то сказать Сидибе. После игры футболист «Ахмата» предложил Соболеву разобраться в подтрибунке и пытался спровоцировать нападающего «Зенита» на выходе из микст-зоны.

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